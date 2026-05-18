Muere un agricultor tras volcar su tractor en Zuera

Un agricultor ya jubilado ha fallecido este lunes por la tarde tras volcar su tractor en el camino de San Juan, en el término municipal de Zuera. En torno a las 17.00 horas ha tenido lugar este fatal percance, que ha obligado a movilizar a la Policía Local, a la Guardia Civil y a los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, cuyos efectivos han sido los encargados de excarcelar el cadáver al quedar atrapado bajo el tractor. Al parecer, el vehículo agrícola ha volcado tras salirse del camino por causas que se están investigando.

La víctima mortal, Mariano Andrés Lorente, es una persona muy conocida en Zuera, donde creó la empresa 'Áridos y Excavaciones Zuera', con más de 35 años de experiencia en el sector. Su cuerpo ha sido trasladado por los servicios funerarios hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para practicarle la autopsia, de cuyo resultado se informará a la Plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia este lunes día 18 de mayo.

Operativo

En cualquier caso, desde la Guardia Civil no han querido confirmar a este diario el fallecimiento tal y como viene siendo habitual a lo largo de las últimas semanas en este tipo de intervenciones. En el operativo también han participado una patrulla de la Policía Local de Zuera y los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, quienes se han desplazado hasta el lugar de los hechos con una unidad de mando y comunicaciones, un furgón de salvamento y una bomba nodriza pesada.

Hace menos de dos meses, en el municipio turolense de Alcañiz, otro jubilado perdió la vida a bordo de su tractor tras sufrir un acciente en una finca cerca del polígono industrial Las Horcas. El accidente se produjo después de que cediera la tierra de la parcela en la que estaba trabajando la víctima. Ese movimiento del terreno provocó que el hombre quedara sepultado bajo el vehículo agrícola, sin que los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar pudieran hacer nada por salvar su vida.