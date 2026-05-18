Un vecino de Cuarte niega una violación y agresión a su expareja: "Para pegarle tendría que haber hecho algo gravísimo"

Una mujer ha acusado este lunes a su expareja, F. M., de violarle en el marco de una discusión que tuvo lugar en un apartamento de Lleida, donde ambos se encontraban aquel 23 de diciembre de 2024 por motivos laborales de este varón de 55 años y nacionalidad portuguesa. En su caso ha defendido que esa agresión sexual nunca existió más allá de un pequeño encontronazo con la denunciante del que solo ha reconocido un zarandeo. Y ha insistido en que "nunca" había agredido a esta mujer desde que ambos iniciaron su relación sentimental unos pocos meses antes en Cuarte de Huerva...

"Empezamos a discutir en la habitación, que estaba harto de mí, que estaba hablando con otros hombres... y me partió el móvil por la mitad con las manos. Me zarandeó. En plena discusión salió a la cocina y cogió un cuchillo, me lo puso en el cuello y luego me dijo que se lo clavara yo a él. Me hizo dormir con el cuchillo debajo de la almohada", ha relatado la mujer en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha verbalizado algunos de los insultos y amenazas que además quedaron grabados por un amiga a la que llamó con el móvil del acusado: "zorra", "golfa" o "vas saber quién soy yo".

"No eyaculó pero sí que me penetró"

"Intentó tener relaciones sexuales y las tuvimos. No eyaculó pero sí que me penetró (...) Me quedé dormida y a las seis de la mañana entró el encargado de su empresa a decirle que diera gracias de que no había llamado a la Mossos porque había escuchado todo", ha continuado la denunciante. "Yo no le he hecho daño, ella era la que siempre me ha hecho daño. Nunca le he pegado a ella ni a mi exmujer, que ha hecho cosas peores... Para pegarle tendría que haber hecho algo gravísimo", ha contestado el acusado, quien ha definido su situación como "una pesadilla". "Me da igual jubilarme en la cárcel. Si salgo jubilado gracias al Estado español, os lo agradezco", le ha dicho al tribunal presidido por la magistrada Natividad Rapún.

Por todo ello, el ministerio fiscal solicita 13 años de cárcel por un delito de agresión sexual, 2 años de cárcel por un delito de amenazas graves y 1 año de cárcel por un delito de maltrato con la agravante de violencia de género. En el caso de la acusación particular eleva la petición de condena hasta los 15 años de prisión por el delito de agresión sexual. Y la indemnización asciende a 18.000 y 40.000 euros, respectivamente, por los daños morales.