Cazado a 116 km/h en una calle limitada a 50 en Zaragoza: detenido y enviado a juicio rápido

Un conductor de 45 años ha sido detenido en Zaragoza tras ser sorprendido circulando a 116 kilómetros por hora en una vía limitada a 50. Los hechos ocurrieron el pasado viernes en la calle del Azufre, situada en el Polígono Industrial PTR, donde un radar de control de velocidad captó al vehículo superando ampliamente el límite permitido.

Según informó la Policía Local a través de una publicación en X, el conductor fue citado para un juicio rápido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. La velocidad registrada casi duplicaba la máxima autorizada en esta vía industrial, una infracción que, según el Código Penal, puede derivar en responsabilidades penales cuando se exceden determinados márgenes.

Las autoridades recuerdan que este tipo de conductas incrementan notablemente el riesgo de accidente y reducen el tiempo de reacción ante cualquier imprevisto. Además, insisten en que el exceso de velocidad continúa siendo uno de los principales factores asociados a la siniestralidad en carretera y en vías urbanas.

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La Policía Local de Zaragoza ha aprovechado el suceso para lanzar un mensaje de concienciación dirigido a los conductores: “El exceso de velocidad pone vidas en riesgo”.