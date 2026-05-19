Cinco detenidos por una pelea entre dos clanes en Valdefierro

El barrio de Valdefierro, en Zaragoza, se acostó este domingo día 17 de mayo con una violenta pelea entre dos clanes que tuvo lugar en la plaza Inmaculada. En el enfrentamiento se vieron involucrados familiares de una y otra parte que se agredieron con botellas de cristal y un palo además de propinarse patadas y puñetazos. Al final, la Policía pudo detener a cinco personas, cuatro hombres y una mujer de entre 20 y 51 años de edad, a quienes se les imputa un delito de riña tumultuaria.

En torno a las 21.10 horas se recibieron varios avisos en la sala del 091 a través de los cuales se informaba de que dos clanes estaban protagonizando un fuerte enfrentamiento en la plaza Inmaculada. Por se activaron a varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos se encontraron a varias personas muy alteradas. Y en el lugar de los hechos pudieron comprobar también la existencia de cristales en el suelo, lo que evidenciaba que en la refriega se habían empleado botellas a modo de arma arrojadiza.

Testigos de la agresión

Varios testigos explicaron a los agentes que la discusión fue escalando progresivamente hasta convertirse en una violenta pelea en la que se vieron involucrados miembros de los dos clanes, enfrentados desde hace tiempo. Allí también se encontraban varias personas que presentaban lesiones como consecuencia de la disputa, en la que se lanzaron botellas de cristal, se usó un palo y también se recurrió a la violencia física. Por eso se detuvo a cuatro hombres y una mujer por un delito de riña tumultuaria que instruirá el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de San José.

Hace menos de un mes, en la madrugada del domingo día 26 de abril, la Policía tuvo que intervenir en otra riña tumultuaria que se desató en un bar de la calle Lastanosa, en el bar 'MamaJuana'. En total fueron detenidos siete varones, uno de ellos menor de edad. Y solo 24 horas antes, al otro lado de la ciudad, en la calle Zaragoza La Vieja, fueron detenidos cuatro mujeres y un hombre por dos altercados en dos bares separados por unos 30 metros, el bar Cardi 2 y Michun II.