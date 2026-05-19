Otro 'alcantarillazo' en Delicias: roban 100 euros en una bocatería

Uno de los expertos en el 'alcantarillazo', Rafael J. J., ingresó hace unos días en prisión. Pero, aun así, este tipo de robos no dejan de sucederse en Zaragoza, y muy especialmente, en Delicias. Una bocatería de la calle Alonso de Aragón (18), 'Il Panino', sufrió en la madrugada de ayer el robo de unos 100 euros que se guardaban en la caja registradora. En el asalto participaron dos hombres, un encapuchado que accedió al interior del establecimiento y un cómplice que vigilaba en la calle hasta que ambos se dieron a la fuga.

A las 03.11 horas de este lunes día 17 de mayo, los dos ladrones fracturaron uno de los cristales de la puerta con la tapa de una alcantarilla. Y uno de ellos, equipado con una linterna, se coló por allí y se dirigió directamente a la barra del bar para husmear en la caja registradora y llevarse unos 100 euros en efectivo tal y como captaron las cámaras de videovigilancia. Es la cantidad que Nadia, la propietaria del negocio, ha hecho constar en la denuncia que ayer interpuso en la comisaría de Delicias, cuyo Grupo de Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación de este robo con fuerza.

"Estoy desprotegida"

"Hemos caído nosotros también. Sabiendo lo que hay no dejamos mucho dinero, un poco menos de 100 euros de los cambios, pero es más el destrozo. Hoy (por ayer) no hemos podido abrir, aún tiene que venir Policía Científica y el cristalero. Ahora mismo estoy totalmente desprotegida", explicó Nadia, quien lamentó la situación que vive el barrio de Delicias con la sucesión de numerosos robos en pequeños comercios. "Cada noche que salgo a la calle tengo que andar con mil ojos. Es un desastre", criticó.

Robo a golpe de alcantarilla en una bocatería de la calle Alonso de Aragón, en el barrio de Delicias. / SERVICIO ESPECIAL

En su caso fueron conocedores del robo en el mismo momento en el que se estaba produciendo, ya que la central de alarmas avisó al hermano de Nadia, quien se trasladó de inmediato hasta allí. Al mismo tiempo se dio aviso al 091 y en el lugar de los hechos se personaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos peinaron la zona para dar con los dos ladrones.

Y llueve sobre mojado en el barrio más populoso de la ciudad, ya en las madrugadas del sábado y del domingo se contabilizaron otros cinco robos. En una peluquería del paseo Calanda se llevaron la caja registradora con unos 550 euros en efectivo mientras que en una frutería de la calle Terminillo no pudieron fracturar el cristal. Apenas 24 horas después constan otros tres robos en las calles Arias, Barcelona y Pedro II El Católico.