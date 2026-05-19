Tres detenidos al caer un supermercado de droga en Zuera

Las grandes operaciones antidroga no solo se llevan a cabo en las grandes ciudades. En pueblos más pequeños, de hecho, también se desarrollan este tipo de intervenciones por mucho que sea más sencillo camuflar esta actividad ilícita debido a la menor vigilancia policial. Pero, sin ir más lejos, en la mañana de este mismo martes día 19 de mayo se ha precipitado un operativo de estas características en Zuera, donde se ha desmantelado un importante punto de venta de droga en una vivienda unifamiliar de la avenida Candevania. Por estos hechos se ha detenido a tres personas, dos varones y una mujer, por un delito de tráfico de drogas.

Ha sido una investigación que se ha desarrollado de forma coordinada entre la Guardia Civil y la Policía Local, unas pesquisas que se han cerrado con la entrada y registro en el domicilio en cuestión. En el operativo han participado efectivos de ambos cuerpos y, en el caso del Instituto Armado, se han activado a diferentes unidades como el Equipo Roca, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) y el Servicio Cinológico.

El operativo

Ha sido un registro en el que ha estado presente el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), antiguo secretario judicial, de la Plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, el partido judicial al que pertenece el municipio de Zuera. Desde las 08.00 hasta las 11.00 horas, aproximadamente, los agentes han podido aprehender diversas sustancias estupefacientes como, por ejemplo, speed o cocaína además de abundante dinero en efectivo.

Por el momento, los tres detenidos, de nacionalidad dominicana, permanecen en calabozos a la espera de pasar a disposición judicial mientras los investigadores terminan de instruir el atestado con los efectos intervenidos. En el caso de que lo hagan mañana, serán puestos a disposición de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza.