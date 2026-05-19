Un detenido por atracar a una anciana y robarle una cadena en Delicias

Otro atraco a una anciana en Zaragoza. La Policía detuvo el domingo por la noche a un ladrón que robó a una mujer de avanzada edad en la calle Andrés Vicente, en el barrio de Delicias. Es un robo que cometió por el método del tirón para arrebatarle la cadena que llevaba en el cuello, algo que consiguió para darse luego a la fuga y buscar refugio en un establecimiento de la cadena Alcampo situado en esta misma calle. Allí le detuvieron los agentes, aunque no pudieron recuperar la joya sustraída.

Son unos hechos que tuvieron lugar cerca de la medianoche de este domingo día 17 de mayo, en torno a las 23.00 horas. Varios testigos del robo dieron el aviso a la sala del 091, desde donde se activó a una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana. Y, gracias a la información facilitada por estos mismos testigos, los agentes le encontraron en un Alcampo, donde le detuvieron por un delito de robo con violencia que instruyen en el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias.

A lo largo de esa misma noche, la Policía tuvo que intervenir muy cerca de allí. Porque en un bar de la la calle Alonso de Aragón, en la bocatería 'Il Panino', tuvo lugar un robo a golpe de alcantarilla por parte de dos ladrones que se llevaron unos 100 euros de la caja registradora. A las 03.11 horas, uno de ellos accedió al establecimiento mientras su cómplice vigilaba en la calle. En menos de un minuto consiguieron su objetivo.