Zaragoza sufre un importante atasco de más de 6 kilómetros en el cuarto cinturón por un accidente de tráfico

El cuarto cinturón de Zaragoza ha sufrido a primera hora de la mañana un importante atasco con largas filas que llegaron a superar los 6 kiómetros, según ha informado la Dirección General de Tráfico. El origen de esta incidencia en hora punta, cuando muchos conductores se dirigían a trabajar, está en una colisión por alcance registrada a la altura de Movera, ocasionando una retención que duró más de dos horas.

Según ha podido saber este diario, un turismo chocó contra otro que se encontraba circulando delante y como consecuencia del impacto arrojaron a la vía restos de los vehículos que había que retirar. El siniestro, además, se producía en un punto en el que también se encuentran realizando trabajos de conservación en la infraestructura, lo que ha complicado aún más la circulación por este punto.

El accidente se ha registrado en el punto kilométrico 16,5 de la Z-40 (cuarto cinturón de Zaragoza) en Movera, en los carriles de circulación que se dirigen hacia Santa Isabel y la salida hacia Huesca y el enlace hacia la A-2. Este incidente en la denominada Ronda Este de Zaragoza ha obligado a intervenir a los agentes de Tráfico de la Guardia Civil, mientras los conductores se iban topando con una larga espera para pasar por este punto. El atasco se prolongó casi hasta el enlace con la carretera de Castellón (A-68), la única salida existente antes del lugar del accidente.

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Pasadas las 10.00 horas, según se aprecia en las cámaras de vigilancia de la DGT, el atasco ya se había reducido considerablemente y los restos del accidente ya estaban retirados de la calzada. Después de más de dos horas de una fila que superó los seis kilómetros de longitud en uno de los accesos a Zaragoza más utilizados a primera hora de la mañana.