Afrontan 11 años de cárcel por una pelea con cuchillos y bate de béisbol en el parque La Granja

Un hombre que intentó frenar una agresión a una mujer en el parque La Granja no solo no lo consiguió, sino que además sufrió el robo de una cadena de oro. Son unos hechos que se remontan a la medianoche del 5 de mayo de 2023 y, tres años después, se deberían haber juzgado este martes en la Plaza número 3 de la Sección de Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza, aunque el juicio se ha suspendido in extremis después de que uno de los dos acusados haya renunciado a su abogada. Ambos afrontan once años de cárcel.

Es la petición de condena que ha formulado el ministerio fiscal, cuatro años de prisión por cada uno de los dos delitos de lesiones y otros tres años de prisión por un delito de robo con violencia. Porque consta una segunda víctima, precisamente, un amigo del primer herido que acudió a su auxilio y que recibió un golpe en la cabeza con un bate de béisbol además de otro con una botella de cristal. A modo de indemnización se ha fijado un pago de 1.018 y 428 euros, respectivamente, al que deberán hacer frente de forma solidaria los dos acusados, uno de ellos defendido por la abogada Soraya Laborda.

Un bate de béisbol y un cuchillo

En el escrito de acusación de la Fiscalía se expone que la víctima fue testigo de un enfrentamiento en el que un individuo, D. S. N., se disponía a agredir a una mujer con un bate de béisbol y un cuchillo. "Momento en el que se acercó a mediar y el acusado, D. S. N., se dirigió al mismo con el bate de béisbol y le golpeó en la cabeza, cayendo al suelo, levantándose posteriormente y echando a correr, siendo perseguido cuchillo en mano por el otro acusado, A. A. L., quien le ocasionó un corte en la mano derecha", se desprende de este mismo documento.

También le propinaron "patadas" y "puñetazos" y le arrancaron una cadena de oro además de robarle la cartera con el DNI y 50 euros, un reloj, un Iphone 13 Pro y una gorra, "todo ello valorado en 1.018 euros". A los pocos minutos, un amigo de esta víctima también recibió dos golpes en la cabeza al intentar auxiliarle.