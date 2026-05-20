Golpe de la Policía Nacional al aluvión de robos en tiendas y coches de Delicias: siete detenidos en Zaragoza en solo 24 horas

La Policía Nacional se lanza a la caza de los autores de una oleada de robos en establecimientos en el barrio zaragozano de Delicias y empiezan a caer sus responsables. Una de las operaciones finalizadas con éxito, bautizada como Mangosta, ha acabado con seis personas detenidas cuando se encontraban robando y una séptima que fue localizada gracias a la colaboración ciudadana y que también ha participado de algunos de los que se han registrado recientemente.

Los agentes de la Policía Nacional detuvieron a estas siete personas en Zaragoza en apenas 24 horas dentro del dispositivo especial Operación Mangosta, "desarrollado para prevenir y perseguir robos con fuerza en establecimientos y delitos patrimoniales en distintos barrios de la ciudad", según han informado las fuentes oficiales del cuerpo. "Las actuaciones permitieron detener a seis personas relacionadas con tres hechos diferentes y a una séptima gracias a la colaboración ciudadana", han añadido.

Delicias lleva varios meses registrando un aluvión de robos con violencia en establecimientos del distrito, algunos de ellos en varias ocasiones y otros mediante el uso de alcantarillas para romper escaparates y acceder al negocio. Esta 'moda' está poniendo en jaque al comercio de la zona y en alerta a la Policía, que ya ha anunciado que se ha reforzado la presencia de agentes desplegados por las calles más críticas.

En esta operación que ha acabado con siete detenidos, se hizo una primera intervención sobre las 19.20 horas del pasado lunes, 18 de mayo, cuando agentes de Seguridad Ciudadana identificaron en la calle Sangenis a un hombre que coincidía con el perfil de un reincidente en robos con fuerza. "Durante la identificación y gestiones realizadas por los agentes, comprobaron que este individuo habría fracturado la cristalera y sustraído la caja registradora de una peluquería en el paseo Calanda unos días antes, por lo que procedieron a su detención como presunto responsable de un robo con fuerza en establecimiento", ha explicado la Policía Nacional este martes.

"Horas después, sobre las 07.00 horas del 19 de mayo, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, acudieron a un aviso por robo en un autoservicio de frutas y verduras ubicado en la avenida Madrid, donde localizaron el escaparate fracturado y detuvieron a cuatro personas poco después de los hechos gracias a la descripción facilitada por un testigo y a la rápida respuesta policial. Dos de los detenidos presentaban lesiones compatibles con fractura de cristal y entre sus pertenencias portaban productos sustraídos del establecimiento", han detallado las fuentes oficiales.

A continuación, se realizó una tercera actuación, también este martes, a las 23.50 horas, cuando "agentes del Grupo Operativo de Respuesta, sorprendieron in fraganti a un hombre en el interior de una farmacia situada en Don Pedro de Luna, oculto tras un expositor y portando dinero en efectivo presuntamente sustraído del establecimiento. Los policías observaron además daños en puertas y caja registradora", han detallado.

Finalmente, la pasada madrugada, a las 04.00 horas de este miércoles, 20 de mayo, también agentes de la unidad de Seguridad Ciudadana "detectaron un vehículo con una ventanilla fracturada en la calle Alcañiz". "En el interior localizaron in fraganti a un hombre y junto al turismo se halló una arqueta presuntamente utilizada para romper el cristal". De nuevo el método del 'alcantarillazo' tras un robo violento, por un ladrón que procedieron a detenerlo "como presunto responsable de un robo con fuerza en interior de vehículo".

La Policía Nacional, por último, ha asegurado que mantiene activo este dispositivo preventivo con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y combatir de forma específica los delitos patrimoniales en Zaragoza.