Los tres detenidos en Zuera guardaban 102 gramos de cocaína en la campana extractora

102 gramos de cocaína, 6 gramos se speed, 3 gramos de hachís, diversas armas blancas (un puñal o un machete, por ejemplo) y unos 8.400 euros en efectivo. Es el material que ayer se intervino en una vivienda unifamiliar de Zuera en el marco de la operación antidroga que desveló este diario, la cual se saldó con la detención de dos hombres dominicanos de 34 y 21 años de edad y de una mujer marroquí de 28 años. De esta forma se ha desmantelado un punto de venta de droga "muy activo" en el que sus responsables tomaban muchas precauciones, tal y como refleja el lugar en el que escondían la cocaína: la campana extractora de la cocina.

Se trata de una investigación que se ha llevado a cabo de forma conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Local de Zuera, y que se precipitó ayer por la mañana con la entrada y registro en un domicilio de la avenida Candevania. En el operativo participaron efectivos de ambos cuerpos y, en el caso del Instituto Armado, participaron la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic), el Equipo Roca y el Servicio Cinológico. Han sido dos meses de investigación desde que las pesquisas se iniciaran a mediados del mes de marzo.

Los tres detenidos, en libertad

Por eso mismo se precipitó ayer el desarrollo del operativo, el cual se saldó con la incautación de cocaína (102 gramos), speed (6) y hachís (3) además de diversos útiles para la distribución de droga como básculas de precisión y varias armas como un machete de 35 centímetros de hoja, un puñal de doble filo, un puño americano y una defensa extensible. A los tres detenidos se les imputa un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal y todos ellos quedaron en libertad tras pasar ayer por la tarde a disposición judicial en la Plaza número 12 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.

"Con las detenciones se considera desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes muy activo en la localidad de Zuera", han subrayado fuentes oficiales de la Guardia Civil.