Un ciclista que roba móviles sin bajarse de la bici en el Arrabal

En la margen izquierda del río Ebro, en el barrio del Arrabal, sus vecinos están comprobando en los últimos días que conviven con un ciclista que ha dejado de lado el deporte. Porque no se sube a la bici para quemar unas pocas calorías, sino que lo está haciendo para robar. Y es que en el entorno de la calles Valle de Broto y Marqués de la Cadena y la plaza Mozart, por ejemplo, ya se contabilizan varios robos de este mismo varón, quien actúa siempre de la misma manera: a bordo de una bicicleta se aproxima a las víctimas por sus espaldas y les arrebata al descuido sus teléfonos móviles.

Así lo han trasladado a este diario varios de los viandantes perjudicados, a quienes ha ido asaltando este individuo sobre el que aportan la misma descripción: origen magrebí y encapuchado. En todos los casos coincide la forma en la que se vienen produciendo estos robos desde principios de este mismo mes de mayo, cuando la Policía empezó a tener conocimiento de ello. También coincide la franja horaria: de noche o de madrugada.

Son unas pesquisas que ha asumido el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Arrabal, aunque en el esclarecimiento de los hechos también podrían participar las dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana en el caso de que la llamada a la sala del 091 sea inmediata. De esta forma, los agentes podrían localizar a este individuo en su huida, ya que se esfuma del lugar de los hechos en el momento en el que consigue hacerse con los terminales. Y lo hace con destreza porque logra mantener el equilibrio cuando consuma el robo. Todo sea por cazar al ciclista robamóviles.