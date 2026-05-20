Un vecino de Las Fuentes confiesa una agresión sexual a una amiga tras invitarle a ver un partido de fútbol

Un hombre colombiano, F. G. V., ha reconocido este miércoles que, en la noche del 6 de julio de 2024, agredió sexualmente a una amiga a la que había invitado a ver un partido de fútbol en su casa de la calle Monasterio de la Rábida, en Las Fuentes. Por un delito de agresión sexual ha aceptado una pena de un año y dos meses de cárcel, aunque no ingresará en prisión al suspenderse la condena por carecer de antecedentes. Así se ha acordado en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde la indemnización a la víctima se ha fijado en 500 euros además de otros 265 euros al Servicio Aragonés de Salud por la asistencia prestada a esta mujer.

Entre otras medidas accesorias también consta una orden de alejamiento de 200 metros durante cuatro años y la prohibición para ejercer cualquier actividad que conlleve un contacto directo con menores durante el mismo periodo de tiempo. Son los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y el abogado defensor, Fernando Díaz, una vez que se ha acordado una rebaja de condena -inicialmente se solicitaban seis años de prisión- al no acreditarse que el ahora condenado llegara a penetrarle.

"Profundamente dormida"

De esta forma, en el escrito de acusación de la Fiscalía, frente al que ha mostrado su conformidad F. G. V., se expone que este varón de nacionalidad colombiana invitó a una amiga a cenar a casa para ver un partido de fútbol, "hallándose solos los dos dado que la pareja del procesado se encontraba trabajando". En un momento dado, la víctima se quedó "profundamente dormida" en el sofá del salón, "circunstancia esta que aprovechó el procesado para quitarle la ropa y trasladarla a su cama".

En cualquier caso no ha quedado acreditado que el acusado le penetrara, por lo que la fiscal ha modificado su escrito de conclusiones provisionales para añadir: "sin que conste que llegara a penetrarle". La denuncia se interpuso tres días después, el 9 de julio, y desde entonces se abrió un procedimiento judicial que ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza hasta que hoy ha llegado al tribunal adscrito a la Sección Tercera, cuya presidenta, la magistrada Nicolasa García Roncero, ha dictado in voce la sentencia.