Un intento de asesinato machista en Las Fuentes: "Si no viene la Policía, os mato a los dos"

"Pensábamos que habían matado a alguien. Él le ha dicho a ella: ‘Si no viene la Policía, os mato a los dos”. Así están recodando los vecinos de la calle Batalla de Lepanto (15) el brutal apuñalamiento que esta madrugada ha sufrido una vecina de 60 años a manos de su expareja, Morad Z., de 37 años.

Los gritos han levantado de la cama a muchos residentes de este inmueble, situado en pleno corazón del barrio de Las Fuentes, donde las manchas de sangre son abundantes desde el piso en el que han tenido lugar los hechos, el 1°-1, hasta el rellano. Han sido unos gritos de “ayuda” que han llevado a los vecinos a dar la voz de alarma a la Policía, lo que ha permitido una rápida actuación que ha salvado la vida de esta mujer según han explicado varios de ellos a este diario.

“Dicen que entró por la ventana y que le pegó unas cuantas puñaladas (…) Llamamos a la Policía y se llevaron detenido al tío. Igual fueron cinco minutos de gritos, pero gritos de angustia, de verdad, aunque no sabíamos de dónde venían”, ha afirmado uno de los vecinos, quien ha verbalizado algunas de las expresiones que escuchó como, por ejemplo: “Por favor, no me mates”.

“Escuché gritos de ayuda, de muebles rompiéndose, de una pelea fuerte. Ella decía: ‘ayudadme, por favor’. Cuando se lo llevaron (al detenido), escuché algo de que le estaba poniendo los cuernos”, ha añadido un compañero de escalera.

También los ha habido que no se han enterado de nada hasta esta misma mañana. Es el caso de Vanesa. “No me he enterado de nada. He bajado a las cuatro de la mañana para ir a trabajar y he visto toda la sangre. Mi hija sí que ha escuchado los gritos desde la cama: ‘Llamad a la Policía”, ha dicho.

“Un vecino ha venido a avisarme pensando que yo seguía siendo el presidente de la comunidad para llamar al servicio de limpieza por la sangre”, ha añadido otro vecino de nombre Carlos.