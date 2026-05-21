Dos acusados eluden la cárcel pese a una salvaje paliza a cuenta de Rumanía y Colombia en el centro de Zaragoza

El 8 de diciembre de 2024, un hombre colombiano de 32 años recibió una paliza en el Camino de Las Torres que le obligó a permanecer 12 días en la uci. Entre las lesiones consta un traumatismo craneoencefálico grave con una fractura en el parietal derecho que sufrió tras una discusión por ver qué país era mejor, si Rumanía o Colombia. Pero ninguno de sus dos agresores, los rumanos Adi S. y Cristian I. I., ingresarán en prisión tras aceptar dos años y un año y seis meses de cárcel, respectivamente, por un delito de lesiones graves que han reconocido este miércoles ante el juez Eduardo Marquina, el titular de la Plaza número 2 de la Sección de Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza.

En el caso de Adi S., defendido por la abogada Marina Ons, deberá abonar 6.000 euros de indemnización -400 euros mensuales en 15 meses- para evitar su ingreso en prisión mientras que Cristian I. I., defendido por el abogado Daniel Romero, ya lo había hecho con anterioridad a la celebración del juicio que se había señalado a las 11.00 horas de este miércoles día 20 de mayo. Por eso se le ha reconocido la atenuante muy cualificada de reparación del daño, lo que ha permitido rebajar los tres años y seis meses de prisión que inicialmente solicitaba el ministerio fiscal. Además, ambos deberán abonar una multa de 180 euros por un delito leve de lesiones, ya que también agredieron a un acompañante de la víctima.

Una discusión previa

Porque ambos se encontraban juntos cuando, sobre las 05.30 horas del 8 de diciembre de 2024, se encontraron con Adi S. y Cristian I. I. en el Camino de Las Torres. Entre ellos se inició una discusión a cuenta de qué país era mejor: Rumanía o Colombia. Y entonces se desató una violenta agresión que terminó con un varón colombiano de 32 años tendido en el suelo. A él le auxilió un taxista y una patrulla de la Policía Local, quienes rápidamente comprobaron la gravedad de las heridas y solicitaron una ambulancia para ser trasladado al hospital Clínico Lozano Blesa.

Es una investigación de la que se hizo cargo el Grupo de Homicidios, cuyas averiguaciones llevaron el 10 de diciembre a la detención de Adi S. y de Cristian I. I. por un delito de homicidio en grado de tentativa. En cualquier caso, a lo largo de la instrucción dirigida por el Juzgado número 1, la agresión se ha tipificado como un delito de lesiones. En ambos casos se ha dejado sin efecto la orden de alejamiento de 200 metros que se había dictado.