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La Guardia Civil busca a un vecino de Caspe desaparecido desde ayer

El instituto armado ha desplegado un amplio dispositivo con drones, embarcaciones y perros especializados para localizar al hombre, de 53 años

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Guardia Civil ha establecido un dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre desaparecido en Caspe, en la provincia de Zaragoza.

Se trata de un varón de 53 años, de nacionalidad española y vecino de la localidad caspolina, del que no se tienen noticias desde la tarde de ayer. Según ha informado el instituto armado, se tuvo conocimiento de su desaparición después de que se perdiera su rastro a partir de las 19.00 horas.

Desde ese momento, la Guardia Civil inició las primeras gestiones para recabar toda la información posible sobre su paradero y puso en marcha las labores de búsqueda en el entorno de Caspe.

El dispositivo se ha ido ampliando desde primera hora de este jueves y cuenta con medios terrestres, acuáticos y aéreos. En concreto, participan embarcaciones, drones y perros especializados en la búsqueda de personas, además de efectivos desplegados sobre el terreno.

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Las labores continúan activas con el objetivo de localizar cuanto antes al desaparecido.

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