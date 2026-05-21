Una cuidadora vacía la cuenta de un jubilado en Fuendejalón

El 4 de agosto de 2025, un vecino de Fuendejalón tenía más de 71.000 euros en su cuenta corriente. Pero, a fecha de 6 de mayo de 2026, apenas le quedan 163. ¿Qué ha pasado? Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), una mujer que le cuida, Ana M. B., se ha ido quedando con su dinero a lo largo de los últimos meses. Desde Ibercaja, por ejemplo, han aportado el extracto de movimientos de la cuenta bancaria y en él se aprecian hasta tres movimientos superiores a los 10.000 euros además de un cuarto de 11.000 euros en la Caja Rural, el cual dilapidó Ana M. B. en el Bingo de Puerto Venecia y en un casino de la ciudad. Por eso se le detuvo este martes por un delito continuado de estafa y otro de obstrucción a la Justicia.

En el atestado al que ha tenido acceso este diario se hace constar que la detenida se ha prevalecido de la situación de vulnerabilidad de este septuagenario, ya que tiene reconocido un grado de discapacidad del 43%. En cualquier caso no fue hasta el 29 de abril cuando la directora de la oficina de Ibercaja de la calle Andrés Vicente dio la voz de alarma al solicitarle la víctima 10.000 euros en efectivo. A los agentes les explicó que este vecino de Fuendejalón llevaba "unos meses" sacando grandes cantidades de dinero, tal y como ratificó en los días siguientes un trabajador de la sucursal en Fuendejalón, aunque en ningún momento avisó de ello.

Extracciones

De esta forma, la UDEF tuvo conocimiento de que este vecino de Fuendejalón había sido víctima de una estafa. Por eso en las últimas semanas se han ido practicando diversas averiguaciones para esclarecer lo sucedido. En este sentido se han realizado varias diligencias con Ibercaja, desde donde se ha facilitado el extracto de movimientos en el que constan salidas de dinero por importes de 12.000, 10.000, 7.000 o 5.000 euros. Y de la mano de la Caja Rural se ha podido descubrir que, el 27 de enero, se realizó una transferencia de 11.000 euros a la cuenta bancaria de Ana M. C., en la cual se hizo constar como concepto "pagos abogados".

Gráfico de la evolución del saldo en la cuenta bancaria de la víctima. / EL PERIÓDICO

Pero, entre los días 29 y 30 de enero, esta mujer dilapidó los 11.000 euros en el Bingo de Puerto Venecia y en un casino de la ciudad. Por este motivo se le detuvo el martes en el domicilio en el que reside en Fuendejalón. Y, asistida de los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, quedó ayer en libertad tras pasar a disposición judicial en la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia. También lo hizo por un delito de obstrucción a la Justicia, ya que amenazó a la víctima para que no denunciara y luego que retirara dicha denuncia.