Beltrán acusa a Chueca de "actuación política" por solicitar una Junta Local de Seguridad tras la oleada de robos en Delicias

Rifirrafe político por la seguridad ciudadana en Zaragoza a cuenta de la delincuencia convencional y de la violencia de género. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha tildado de "actuación política" la convocatoria de la Junta Local de Seguridad que solicitó la alcaldesa, Natalia Chueca, a raíz del aluvión de robos que desde hace un mes no cesan en el barrio de Delicias, a lo que el concejal de Presidencia y responsable de la Policía Local, Ángel Lorén, ha contestado que se debe aumentar la presencia de policías nacionales para seguir siendo "una de las más seguras de España".

En este sentido, Beltrán ha comparado a la ciudad de Zaragoza con algunas de las más conflictivas de Europa y sus denominados barrios no go. "Esto no es una ciudad sin Ley. Aquí no tenemos zonas de exclusión social donde cualquier intervención policial supone un riesgo extremos para los agentes. No se producen asesinatos encargados a sicarios... No podemos lanzar el mensaje de que Zaragoza es una ciudad insegura" ha subrayado el delegado, cuya institución tiene la competencia en materia de seguridad ciudadana por pertenecer al Ministerio del Interior.

"Coordinación"

“Sin ir más lejos, su compañero de la delegación del Gobierno en Madrid fue quien convocó al Ayuntamiento de Madrid a una reunión de las mismas características para abordar un problema de seguridad ciudadana. No entendemos que no quiera sentarse y hablar de una situación que preocupa a los vecinos”, ha reprochado Lorén, quien ha reclamado "coordinación" a todas las partes implicadas en esta cuestión. “Ese es el objetivo de la reunión que tanto molesta al delegado”, ha añadido.

En su comparecencia, Beltrán también ha aprovechado para criticar que el consistorio todavía "no ha comunicado" los agentes que van a formar parte de la unidad Viogén, "un elemento de preocupación" en palabras del delegado. “Ahora son todo prisas, pero este sistema lleva desde el 2007 en vigor y el PSOE nunca se adhirió a un sistema en el que la Policía Local reforzará la labor de protección que viene realizando la Policía Nacional", ha manifestado Lorén, quien ha recordado que la puesta en marcha de la Unidad Égida se encuentra en proceso de negociación sindical por los complementos económicos.