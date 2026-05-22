El continuo trasiego de personas delata un importante punto de venta de droga en Zaragoza
La operación policial en el barrio de la Magdalena se salda con la detención de un hombre de 59 años y el decomiso de numerosas sustancias
La Policía Nacional ha desarticulado un importante punto de venta de drogas en el zaragozano barrio de la Magdalena. Los agentes han detenido a un hombre de 59 años como presunto responsable de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes. Las pesquisas se iniciaron tras recibirse diversas informaciones que apuntaban a la posible existencia de un domicilio utilizado para la distribución de sustancias estupefacientes, donde numerosos compradores accedían al inmueble durante escasos minutos para abandonarlo rápidamente después, una dinámica compatible con transacciones de droga.
Fruto de la investigación, los agentes comprobaron un flujo constante de personas que acudían al domicilio siguiendo un patrón prácticamente idéntico. Los compradores llegaban a pie, contactaban con el interior mediante el interfono y permanecían apenas unos instantes antes de abandonar el lugar de forma apresurada.
El pasado 19 de mayo, los investigadores, junto con el Letrado de la Administración de Justicia, llevaron a cabo el registro domiciliario, contando además con el apoyo de la Unidad de Guías Caninos y su perra Malibú.
Durante el registro, donde fue detenido el morador del inmueble, localizaron una importante cantidad de sustancias estupefacientes preparadas para su distribución:
- 644 gramos de speed
- 1138 gramos de marihuana
- 100 gramos de cocaína
- 41 gramos de metanfetamina (“cristal”)
- Ketamina
- 267 pastillas de éxtasis (MDMA)
- 68 unidades de LSD (“tripis”)
Asimismo, los agentes intervinieron ocho básculas digitales de precisión, bolsas de autocierre utilizadas para la dosificación, anotaciones con cifras compatibles con contabilidad relacionada con la venta de droga y 840 euros en efectivo fraccionado, una distribución habitual en actividades de tráfico minorista.
Una parte de las sustancias se encontraba oculta en recipientes de comida para animales y almacenada en el interior de frigoríficos, mientras que otras estaban distribuidas en botes, bolsas selladas al vacío o preparadas individualmente para su venta.
Los investigadores consideran que el punto de venta desmantelado mantenía una actividad especialmente intensa durante las últimas semanas, abasteciendo presuntamente a consumidores que acudían directamente al domicilio para adquirir las sustancias.
El detenido pasó a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, ingresando posteriormente en la prisión de Zuera.
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