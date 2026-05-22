Un investigado en Huesca por explotación laboral: le roba la documentación y le paga 25 euros semanales

Una persona está siendo investigada en el municipio oscense de Fraga por arrebatar la documentación y obligar a trabajar a un temporero por 25 euros a la semana. La Guardia Civil le investiga ahora por un delito contra el derecho de los trabajadores y otro de coacciones. La Guardia Civil está investigando lo sucecido en esta comarca del Bajo Cinca. En esta ocasión, una denuncia anónima puso sobre aviso a los agentes a principios del mes de mayo.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de abril, cuando un ciudadano extranjero llegó a la localidad a la comarca del Bajo Cinca atraído por una oferta de trabajo gancho de una empresa de la zona como temporero para la campaña frutícola, a través de redes sociales, habiéndose puesto en contacto él, un tercero que trabajaba en dicha empresa.

A su llegada, la víctima vio cómo se le arrebataba la documentación personal para evitar su marcha, imponiéndole duras condiciones laborales que nada tenían que ver con la actividad recogida en la oferta de trabajo, llegando a realizar largas jornadas de trabajo de obra y sin medios de protección y seguridad, careciendo de contrato de trabajo y con un salario de unos 25 euros semanales.

Tras el conocimiento de los hechos denunciados, los agentes del Puesto de Fraga procedieron a la investigación, corroborando los mismos. Así que, tras realizar las pertinentes gestiones para su esclarecimiento, pudieron localizar el lugar de trabajo de la víctima e identificación del posible autor, así como recuperar la documentación personal de la víctima, como informan fuentes de la Guardia Civil.

Por todo ello, el pasado 14 de mayo, agentes del Puesto de Fraga procedieron a la investigación de una persona como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de coacciones, siendo un varón de 56 años y vecino de la comarca del Bajo Cinca.

El Puesto de la Guardia Civil de Fraga, instruyó las correspondientes diligencias que, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga, debiendo el investigado presentarse a la Autoridad Judicial cuando sea requerido para ello.

La Guardia Civil informa de que tiene a disposición de los ciudadanos el teléfono de atención 062 para perseguir cualquier tipo de delito vinculado a la explotación laboral.