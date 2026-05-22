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Solo 20 segundos para robar en un bar de Delicias a golpe de alcantarilla

Un bar de la calle Terminillo sufrió el robo de 200 euros de la caja registradora

Vídeo | Un ladrón atraca el bar El Limonero usando el método del 'alcantarillazo'

Vídeo | Un ladrón atraca el bar El Limonero usando el método del 'alcantarillazo'

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A. T. B.

Zaragoza

Apenas 20 segundos fue el tiempo que ayer necesitó un ladrón para robar la caja registradora de un bar situado en el cruces de las calles Terminillo y Berenguer de Bardají. Y, para variar, lo hizo a golpe de alcantarilla. El bar 'El Limonero' sufrió los mismos estragos que desde hace varias semanas vienen padeciendo numerosos establecimientos del zaragozano barrio de Delicias. En esta ocasión, un encapuchado cargó con la caja registradora y se llevó unos 200 euros. No hay detenidos.

"El día de antes ya me intentaron robar y a mi familia le robaron la semana pasada en la plaza Roma. Ya he comprado una nueva caja porque sin caja registradora no se puede trabajar", explicó ayer a este diario el propietario del negocio, Lin Haijun, quien esa misma madrugada interpuso la denuncia en la comisaría de Delicias. Es una investigación que ha asumido su Grupo de Policía Judicial, cuyos efectivos ya cuentan con las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en el establecimiento.

El vídeo del robo

En el vídeo se puede ver cómo el robo se inicia a las 00.53 horas del jueves día 21 de mayo con el primer golpe que se asesta contra la cristalera, al que siguen otros tantos más además de alguna que otra patada para derribar por completo el cristal. De esta forma accedió al local, de un salto superó la barra y se dirigió directo a la caja registradora, la cual arrancó para darse a la fuga con la misma agilidad con la que había entrado. Son apenas 20 segundos de robo mientras la alarma iba sonando al mismo tiempo que se recibió el aviso en la sala del 091.

Robo a golpe de alcantarilla en un bar de la calle Terminillo, en el barrio de Delicias.

Robo a golpe de alcantarilla en un bar de la calle Terminillo, en el barrio de Delicias. / JOSEMA MOLINA

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos peinaron la zona en búsqueda del autor de este robo con fuerza. El resultado fue infructuoso, aunque la caja registradora sí que se pudo recuperar en las inmediaciones. Y, hasta que se repare el cristal, Lin Haijun ha colocado unos cartones para ocultar el agujero.

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Es un problema, el de los robos en establecimientos de Delicias, que ha llevado a la Policía a desarollar la conocida como 'Operación Mangosta'. Desde el lunes al martes, por ejemplo, se pudo detener a seis personas por tres robos en una frutería de la avenida Madrid, en una farmacia de la calle Don Pedro de Luna y en una peluquería del paseo Calanda. También consta un séptimo detenido por robar en un coche que permanecía estacionado en la calle Alcañiz.

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