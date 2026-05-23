Condenado el exalcalde de Castejón de Monegros por seguir con el coche a su exmujer y torpedear su conducción

El exalcalde de Castejón de Monegros, José Santos Badimón Uriol (PAR), ha sumado la cuarta condena por violencia de género contra su exmujer. Y, en esta última ocasión, se vio entrometida la seguridad de su exmujer e incluso la de su hijo menor de edad. Porque, el 12 de junio de 2025, quien fuera alcalde de Castejón de Monegros entre 1995 y 2003 torpedeó la circulación de ella en plena carretera, en la A-230, donde obligó a la víctima a apartarse al arcén, frenar "en seco" y orillarse hacia un camino próximo. Es un delito de coacciones leves por el que se le ha impuesto una pena de nueve meses y un día de prisión.

Así consta en la sentencia que ha dictado la magistrada Blanca Rodríguez Dieste, la cual recoge otras medidas accesorias como una orden de alejamiento de 500 metros durante tres años y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el mismo periodo de tiempo. Además, la prohibición de aproximación a la víctima será controlada con una pulsera asociada al centro Cometa según se expone en el fallo de la Plaza número 1 de la Sección de Penal del Tribunal de Instancia de Huesca.

El 12 de junio de 2025

En los hechos probados de la sentencia se relata que José Santos Badimón se aproximó al vehículo que conducía su exmujer "con el fin de impedir una normal conducción". Por eso se colocó detrás del turismo "sin guardar distancia alguna de seguridad", de tal forma que frenaba y aceleraba según lo hacía la víctima. En un momento dado, se colocó a su par y le sonrió por la ventanilla, "realizando movimientos extraños que impedían que su exmujer pudiera circular correctamente por el sentido de la marcha".

Al final se tuvo que apartar hacia el arcén para impedir la colisión, frenó en seco y se orilló hacia un camino próximo. "Minutos después, y al incorporarse a la vía, observó a José Santos Badimón parado junto a su vehículo en el margen de la vía, montándose aquel en el vehículo y reanudando la marcha", relata la sentencia, que exonera al acusado de un delito de conducción temeraria y de otro de coacciones frente al hijo de menor de edad.

Por estos hechos ingresó en prisión, donde ha permanecido hasta hace un mes ya que el 20 de abril se acordó su puesta en libertad con la obligación de cumplir con una orden de alejamiento de 500 metros. Es una medida de protección para la que se ha establecido la colocación de una pulsera. El nivel de riesgo en el sistema Viogén es medio-alto.