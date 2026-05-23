El hombre que mató a otro en un bar de Delicias afronta 15 años de cárcel

Una salvaje agresión a las puertas de un bar de Delicias, el bar 'La Belle Vie', se saldó el 16 de septiembre de 2025 con la muerte de Manuel Sócrates a manos de Pape C. F. Entre ambos se inició una discusión en el interior de este establecimiento situado en la calle Antonio Mompeón Motos, un enfrentamiento que continuó en la calle con la víctima tendida en el suelo y recibiendo patadas en la cabeza hasta quedar inconsciente y morir esa misma tarde en el hospital. Es una muerte que se puede saldar con penas que oscilan entre los 12 y los 15 años de cárcel por un delito de homicidio.

Es la petición de condena que acaban de formular las acusaciones pública y particular, respectivamente, una diferencia de tres años de prisión que en el caso del ministerio fiscal se explica por reconocer al encausado la atenuante de intoxicación etílica. En cualquier caso, ambas coinciden en que la muerte de Sócrates fue un homicidio y no un asesinato, lo que habría supuesto una mayor petición de condena al situarse la horquilla penal entre los 15 y los 25 años de prisión. A modo de indemnización se han fijado unas cuantías de 200.000 y 129.000 euros, respectivamente.

La agresión

Son unos hechos que tuvieron lugar en torno a las 03.00 horas del martes día 16 de septiembre. En el bar 'La Belle Vie' coincidieron Manuel Sócrates y Pape C. F. junto a dos comunes. En un momento dado iniciaron una discusión hasta que unos minutos más tarde salieron a la calle y el difunto golpeó a Pape en la cabeza con un vaso de cristal, a lo que este respondió con "un fuerte puñetazo" en la cara según se desprende del escrito de acusación de la Fiscalía.

"Una vez en el suelo, el acusado se colocó encima de Manuel Sócrates y continuó golpeándolo reiteradamente (...) Una vez en pie, el acusado propinó diversas y fuertes patadas en la cabeza a Manuel Sócrates, dejándolo inconsciente, abandonando el lugar rápidamente y desentendiéndose del estado de su víctima", narra la fiscal, quien considera que el acusado, defendido por los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, merece una leve reducción de la condena por tener afectadas sus capacidades intelectivas y volitivas por consumo de cannabis y de numerosas bebidas alcohólicas.