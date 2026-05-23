El jefe del Grupo de Policía Judicial de Delicias tras el aluvión de robos: "Con los recursos que estamos poniendo en la calle, este delito se va a acabar"

El aluvión de robos en comercios de Delicias se ha convertido en un quebradero de cabeza para la Policía Nacional, por lo que se ha impulsado la 'Operación Mangosta' para prevenir y actuar ante este tipo de delitos. El jefe del Grupo de Policia Judicial de la comisaría de Delicias, el inspector jefe Javier Echegoyen, responde a las preguntas de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN para analizar esta cuestión de seguridad ciudadana.

Pregunta (P): ¿Qué está pasando en Delicias?

Respuesta (R): Hemos detectado un incremento importante de los robos con fuerza en establecimientos. La forma mayoritaria de entrar a estos bares ha sido con un objeto contundente tipo alcantarilla o tipo regleta, aunque no todos los bares se han hecho con alcantarilla porque en otros casos se ha desencajado lo que es el cuadro de cristal de acceso. Hemos puesto nuestros medios en funcionamiento con esta ‘Operación Mangosta’, que ha dado sus frutos porque en los últimos 15 días se ha incrementado el número de detenidos y hemos conseguido que entren en prisión alguno de ellos, que eran los más activos.

P: ¿De cuántos detenidos hablamos?

R: Será mejor dar los números cuando se dé por finalizada la ‘Operación Mangosta’, aunque se puede decir que en la última semana sí que ha habido 8 detenidos, concretamente uno que era el más activo (Rafael J. J.), que ingresó en prisión el viernes (15 de mayo).

P: ¿Es una situación excepcional lo que está pasando en Delicias?

R: La delincuencia tiene sus ciclos y sus picos. Ahora estamos en un pico relativamente importante y es verdad que en los últimos años no se había detectado este tipo de ‘modus operandi’ en Delicias. En otras zonas de Zaragoza, en años anteriores, se empezó a ver este alcantarillazo. Pero como todo: en cuanto se detiene e ingresa en prisión la gente que está haciendo este hecho delictivo, esa modalidad delictiva baja y esperemos que ahora ocurra con la detención de los autores de estos hechos.

R: En el caso de Rafael J. J. ha sido detenido 17 veces este año. ¿Es frustrante que hasta su decimoséptima detención no haya ingresado en prisión?

P: Nuestro trabajo es poner a disposición de la Justicia a estos individuos, tratando de hacer siempre unas diligencias con sus datos objetivos, informes periciales, grabaciones, visionados… Nosotros no entramos en las decisiones judiciales. Ellos aplican la legislación y la Ley de reiteración delictiva va a dar sus frutos. Tratamos de fomentar los juicios rápidos para conseguir una condena en poco tiempo.

La Policía siempre gana y el malo va a ir a prisión cueste más o menos tiempo JAVIER ECHEGOYEN — Jefe del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias

R: ¿Es frustrante?

R: Frustrante tampoco. Yo llevo 26 años en la Policía y al final sabemos que es un trabajo de fondo, un trabajo de recorrido en el que sabes que la Policía siempre gana. El malo va a ir a prisión cueste más o menos tiempo.

P: ¿Qué recursos se están empleando?

R: Todos los recursos disponibles. Tanto las unidades de Policía Judicial que están investigando como las unidades de Seguridad Ciudadana que están dando un apoyo importante a las comisarías de distrito.

P: ¿Es suficiente el dispositivo actual o se ha pensado en reforzar el operativo?

R: De momento está dando sus frutos. Cuando dén por finalizada la 'Operación Mangosta', podremos ver qué nos ha faltado realmente, pero de momento está dando sus frutos, las detenciones están cayendo y esto se notará a corto o medio plazo en las denuncias.

P: ¿Cuándo creen que se va a apreciar un descenso de los robos?

R: Nosotros sabemos que, con los recursos que estamos poniendo ahora en la calle, este tipo de delito se va a acabar. La delincuencia cero no existe, pero sabemos que con la operación que estamos llevando a cabo se van a conseguir resultados.

El jefe del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias, el inspector jefe Javier Echegoyen, en un momento de la entrevista con este diario. / RUBÉN RUIZ

P: Hablaba de un mismo ‘modus operandi’ pero, ¿también hay un mismo perfil de delincuente?

R: Estamos viendo que no es gente violenta, es decir, es gente que ha tenido un patrón de conducta muy parecido a lo largo de su trayectoria delictiva. Estamos hablando de gente que ha estado un largo tiempo en prisión y que, en esos periodos en los que vuelven a calle, actúan como lo han hecho toda la vida. Es un patrón de un delincuente que no suele cambiar.

P: ¿Han encontrado alguna causa social? ¿Se roba por necesidad o para pagar la droga?

R: Habrá casos en los que el robo se produce para comer, pero en otras ocasiones ese dinero lo puedan invertir en buscar sustancias estupefacientes.

P: ¿Actúan de forma individual o en grupos organizados?

R: No son grupos organizados. Estamos hablando de las necesidades puntuales de individuos que van en solitario o parejas, es decir, uno hace sus labores de vigilancia y el otro actúa.

P: ¿Cómo de importante es la colaboración ciudadana?

R: Es algo que nosotros agradecemos enormemente. Es fundamental. Siempre decimos que hay que pasarse más por exceso que por defecto, es decir, cuando la gente ve algo raro debe llamar al 091. En este caso, muchas de las detenciones se han producido porque la gente está durmiendo, ha oído ruidos y ha llamado al 091.

P: ¿Cómo se lidia con la inquietud de los comerciantes?

R: La semana estuvimos reunidos con la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Delicias y le transmitimos que estamos sobre el terreno.

La zona donde vemos que actúan es el entorno de la Calle Don Pedro de Luna y la Avenida de Madrid. Javier Echegoyen — Jefe del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias

P: ¿Han detectado puntos calientes?

R: La zona donde vemos que actúan es el entorno de la Calle Don Pedro de Luna y la Avenida de Madrid. Ahí tenemos una serie de calles en las que nosotros notamos que puede haber más conflictividad.

P: A la par que los robos en comercios también se están registrando algún que otro robo en vehículos estacionados en la calle.

R: Precisamente los tuvimos a principios de año, se incrementó mucho la presencia policial en el mes de enero y conseguimos detener a algún individuo que también entró en prisión en el mes de febrero. Ya hemos notado, desde primeros de abril, que en Delicias ha habido un descenso paulatino.

P: ¿Tenía algo que ver la baliza?

R: La baliza podría ser un reclamo para algunos delincuentes que buscaban darle salida rápida, pero tampoco creo que sea lo más importante. Los robos que tuvimos en su día fueron de herramientas o gafas.