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La Guardia Civil rescata a un escalador que ha sufrido una caída y un fuerte golpe en un pueblo de Teruel

El aviso se ha recibido a las 11.30 horas y a las 11.40 horas los agentes ya había llegado al lugar, puesto que estaban entrenando en las inmediaciones

El escalador ha sido trasladado en camilla desde Olba a un centro sanitario.

El escalador ha sido trasladado en camilla desde Olba a un centro sanitario. / GUARDIA CIVIL TERUEL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Dos efectivos del GREIM de Mora de Rubielos (uno de ellos fuera de servicio) han realizado un rescate a una persona accidentada, en el sector Don Quijote de Olba-Teruel. Según ha informado la Guardia Civil de Teruel, el aviso se ha recibido a las 11.30 horas y a las 11.40 horas los agentes ya había llegado al lugar, puesto que estaban entrenando en las inmediaciones.

Al parecer, durante la progresión de la vía, una roca de grandes dimensiones se desprendió de las manos del escalador, impactando directamente contra su muslo izquierdo y provocándole una herida penetrante de aproximadamente 4 cm de profundidad. Además, durante la caída, se golpeó fuertemente la cadera contra una repisa, presentando dolor intenso en la zona.

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Efectivos del GREIM durante el rescate en Olba.

Efectivos del GREIM durante el rescate en Olba. / GUARDIA CIVIL DE TERUEL

Tras realizar una primera valoración y asistencia sanitaria, los especialistas en montaña de la Guardia Civil, evacuaron en camilla al accidentado hasta el cruce de Casucho, donde esperaba la ambulancia de soporte vital básico, junto a la patrulla de Sarrión para continuar con la atención y traslado a centro sanitario. El rescato finalizó a las 14.00 horas.

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