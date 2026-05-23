La Guardia Civil rescata a un escalador que ha sufrido una caída y un fuerte golpe en un pueblo de Teruel
El aviso se ha recibido a las 11.30 horas y a las 11.40 horas los agentes ya había llegado al lugar, puesto que estaban entrenando en las inmediaciones
Dos efectivos del GREIM de Mora de Rubielos (uno de ellos fuera de servicio) han realizado un rescate a una persona accidentada, en el sector Don Quijote de Olba-Teruel. Según ha informado la Guardia Civil de Teruel, el aviso se ha recibido a las 11.30 horas y a las 11.40 horas los agentes ya había llegado al lugar, puesto que estaban entrenando en las inmediaciones.
Al parecer, durante la progresión de la vía, una roca de grandes dimensiones se desprendió de las manos del escalador, impactando directamente contra su muslo izquierdo y provocándole una herida penetrante de aproximadamente 4 cm de profundidad. Además, durante la caída, se golpeó fuertemente la cadera contra una repisa, presentando dolor intenso en la zona.
Tras realizar una primera valoración y asistencia sanitaria, los especialistas en montaña de la Guardia Civil, evacuaron en camilla al accidentado hasta el cruce de Casucho, donde esperaba la ambulancia de soporte vital básico, junto a la patrulla de Sarrión para continuar con la atención y traslado a centro sanitario. El rescato finalizó a las 14.00 horas.
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