A prisión el hombre que apuñaló a su expareja en el barrio de Las Fuentes

El hombre de 37 años detenido el pasado miércoles por apuñalar salvajemente a su expareja en un piso del barrio de Las Fuentes, en Zaragoza, ya está en prisión.

El juez de violencia sobre la mujer ha decretado cárcel para Morad Z., que agredió a su expareja de 60 años en torno a las 01.00 horas en el piso de la víctima, en la calle Batalla de Lepanto. Al parecer, el agresor se coló en la vivienda a través de una ventana que conecta con el patio de luces, lo que sorprendió a la víctima.

La mujer recibió varios cortes en el brazo y en el abdomen con unas tijeras. Fue trasladada a un hospital y su vida no corre peligro. Durante la agresión también resultó herido su hijo, a quien el detenido también agredió.

Antecedentes por violencia de género

Tal y como contó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el agresor contaba con antecedentes por violencia de género sobre otras mujeres. El sistema Viogén no tenía registrada ninguna denuncia entre la mujer apuñalada en Las Fuentes y él, pero sí estaba fichado por otros casos y así figura en su ficha policial.

A este individuo se le detuvo el miércoles por un delito de lesiones, aunque la tipificación delictiva podría variar de acuerdo al informe médico que el centro hospitalario donde está la víctima traslade a la Policía.