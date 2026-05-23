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Susto por un incendio en una planta de reciclado de Fraga: la extinción total puede tardar varios días

El fuego se originó el viernes por la tarde y ha afectado a maquinaria, zona vegetal y 500 metros cuadrados de material de desechos

Dos Bomberos de la DPH en medio de las llamas del iniciado este viernes en una planta de reciclado de Fraga.

Dos Bomberos de la DPH en medio de las llamas del iniciado este viernes en una planta de reciclado de Fraga. / DPH

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca de los parques de Fraga, Monzón y Sariñena actúan desde este viernes por la tarde en un incendio declarado en una planta de reciclado de Fraga, según han informado fuentes de la DPH. El fuego ha afectado a maquinaria, zona vegetal y 500 metros cuadrados de material de desechos que alcanzaba en algunos puntos más de cuatro metros de altura.

Durante la pasada tarde noche los bomberos lograron perimetrar el incendio y desde entonces trabajan en el apagado de puntos calientes. Una labor que se puede prolongar durante varios días.

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En este momento permanece en el lugar un retén de Fraga con cuatro bomberos, un oficial y un jefe de intervención. En el operativo han participado Guardia Civil, Policía Local de Fraga y Agentes de Protección de la Naturaleza (APN).

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