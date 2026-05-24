La Guardia Civil realiza 14 rescates en la última semana: de un senderista con los dos tobillos rotos en Ordesa a un parapentista en Castejón de Sos

Un senderista vecino de la provincia de Vizcaya fue rescatado el sábado en el embudo de Pineta del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca) después de sufrir la fractura de ambos tobillos tras una caída. El accidente de este senderista es uno de los 14 en los que ha intervenido los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) en la provincia de Huesca a lo largo de la semana. En este caso, actuó el GREIM de Boltaña, la unidad aérea de Huesca y el médico del 061 y, tras localizar al deportista y a su acompañante, estos fueron evacuados y trasladados hasta el municipio altoaragonés. Allí esperaba al herido, un hombre de 47 años, una ambulancia que lo trasladó hasta el hospital de Barbastro (Huesca).

La jornada del sábado ha sido la que más intervenciones ha obligado realizar en montaña, hasta cinco, en las también que han sido rescatados un montañero con un esguince de tobillo y una contusión en el Garmo Negro, otro senderista con un esguince de tobillo en el Pico Bisaurin, tres más enriscados en el collado de Totiellas y un último senderista, que sufrió un esguince de rodilla, en el pico Petrechema.

El lunes, los especialistas en montaña de la Guardia Civil rescataron a un ciclista de montaña en las cercanías de Murillo de Sampietro que se hizo un esguince de muñeca tras una caída. Y en el corredor de la Rimaya del pico Maladeta, fueron rescatados dos montañeros enriscados.

Al día siguiente, acudieron hasta la cantera Pueyo Ferrer, en Aínsa, para rescatar a un senderista que, debido a un tropiezo, se había golpeado la cabeza, sufría una luxación en un dedo y una posible fractura de costillas.

El miércoles, los efectivos del instituto armado rescataron a otro montañero en las cercanías de la Brecha de Rolando que se hizo un esguince de rodilla. Y el jueves actuaron en la pista forestal de Ibirque, en Sabiñánigo, para atender a un ciclista de montaña que se lesionó con un esguince en la rodilla, y a un senderista en el pico Borreguil de la Cuca, en Canfranc, que presentaba síntomas de agotamiento leve.

Ya el viernes, fue rescatado un parapentista en el salto de Rialp, en Castejón de Sos, tras impactar contra el suelo, golpe que le produjo una posible fractura en una vértebra. También durante esa jornada, dos senderistas tuvieron que ser rescatados en el Tossal de Cubera (Benasque) tras quedar enriscados.

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Por último, este domingo rescataron a un barranquista en Bierge que, tras tropezarse, sufría un esguince de tobillo.