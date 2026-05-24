Una incidencia técnica obliga a detener en Zuera el tren de Zaragoza a Lérida

Una incidencia técnica registrada este domingo por la mañana en un tren de media distancia que cubría el trayecto entre Zaragoza y Lérida ha obligado a detener el convoy en la estación de Zuera, donde los pasajeros han sido finalmente transbordados a otro tren para continuar viaje.

Según han confirmado fuentes de Renfe, el convoy “ha tenido una incidencia y se ha detenido en Zuera”. La operadora ferroviaria ha explicado que, tras la parada, se movilizó otro tren para recoger a los viajeros y permitir que el servicio pudiera continuar con relativa normalidad.

Una de las pasajeras ha explicado a este diario que durante el trayecto se escucharon en varias ocasiones “ruidos estridentes y ensordecedores” procedentes de la zona de los raíles, acompañados de movimientos bruscos en el vagón.

La viajera, que se encontraba en el primer coche del convoy, también describe un sonido “semejante a una explosión” procedente de la máquina, aunque matiza que desconoce cuál pudo ser el origen exacto de la incidencia.

Pese a ello, el tren consiguió llegar hasta la estación de Zuera, donde los pasajeros fueron informados de que otro convoy acudiría a recogerles en unos minutos. Según el testimonio de esta usuaria, el transbordo se realizó sin incidencias destacables y los empleados ferroviarios mantuvieron una actitud “muy amable” durante toda la actuación.

La pasajera ha señalado además que decidió trasladar lo ocurrido a este diario porque, a su juicio, los problemas en esta línea ferroviaria son frecuentes. Lamenta las averías, los retrasos y situaciones de saturación que, asegura, afectan de manera habitual a usuarios del corredor entre Zaragoza y el este de Aragón.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance concreto de la incidencia técnica registrada este domingo ni sobre las causas que la provocaron. No se han producido daños personales, según la información facilitada por Renfe.