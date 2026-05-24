Dos policías fuera de servicio detienen en Zaragoza a un menor que le había robado el móvil a una mujer

Dos agentes de la Policía Nacional que se encontraban fuera de servicio detuvieron el pasado miércoles en Zaragoza a un joven, que resultó ser menor, como presunto autor de un delito de robo con violencia tras sustraerle el móvil a una mujer. También se le atribuyó un delito de atentado a agente de la autoridad.

Los hechos sucedieron en torno a las 14.00 horas, cuando un agente de la Policía Nacional se dirigía hacia su domicilio a bordo de su motocicleta y en un momento dado escuchó unos gritos que instaban a la detención de un ladrón.

Al mismo tiempo que oía los gritos de varios testigos, el policía observó a un joven que salía corriendo del lugar, por lo que no dudó en emprender una persecución que primero empezó con su moto y que posteriormente continuaría a pie.

Durante la persecución el presunto autor no dudó en colarse en comunidades privadas y fue en una de ellas donde un segundo miembro de la Policía Nacional se percató de que otro compañero corría tras un joven, por lo que se unió a éste hasta que le dieron alcance, según ha informado este domingo la Policía Nacional.

Finalmente y tras una larga persecución, el joven saltó de nuevo el vallado perimetral de una comunidad de vecinos y fue en el interior de la misma donde los agentes consiguieron darle alcance y detenerlo.

En las inmediaciones se encontraba una patrulla de Policía Local, a la cual le pidieron que colaborara con el aseguramiento del detenido ya que hasta reducirlo había intentado agredir a los agentes.

El origen de la persecución se había dado después de producirse un robo con violencia en el que una señora fue víctima de la sustracción de su teléfono móvil de forma violenta.

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Una vez trasladado hasta dependencias policiales, el presunto autor resultó ser menor de edad por lo que se hizo cargo de éste el grupo de menores de la UFAM.