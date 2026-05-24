Rescatado un senderista de 53 años que se había lesionado un tobillo tras una caída en Rueda de Jalón

Un senderista de 53 años, que ha sufrido un accidente en las inmediaciones del Castillo de Rueda de Jalón, ha tenido que ser rescatado por los bomberos de la Diputación de Zaragoza y por miembros de la Guardia Civil. La intervención ha durado trece horas.

El hombre se encontraba realizando una ruta senderista cuando en un tramo de descenso se ha resbalado y fruto de la caída se ha lesionado un tobillo. La central de emergencias de la Guardia Civil (062), a través del 112, ha recibido el aviso a las 11.15 horas en el que se informaba de que una persona se encontraba en un paraje de difícil acceso de la localidad zaragozana con una posible fractura de tobillo.

El GREIM de Tarazona se ha dirigido de inmediato al lugar y a la entrada de la localidad ya se encontraban Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, por lo que ambos equipos se han dirigido conjuntamente a la zona donde se hallaba el herido. Tras localizarlo en las proximidades del Castillo, han procedido a la inmovilización del tobillo lastimado, por una posible rotura, y han traslado al senderista en camilla, la cual ha sido portada a pie por efectivos de GREIM y Bomberos.

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Tras recorrer unos 500 metros por un sendero en una zona escarpada, los rescatistas han llegado a la localidad de Rueda de Jalón, donde los esperaba una ambulancia de soporte vital básico que ha trasladado a la víctima a hospital Clínico de Zaragoza. El rescate ha finalizado a las 13.00 horas.