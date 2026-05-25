Beltrán promete desde "hoy" más policías nacionales por la noche en Delicias

Más Policía Nacional por las noches en Las Delicias. Al menos, es lo que ha prometido el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, tras la celebración de la Junta Local de Seguridad en la que la alcaldesa, Natalia Chueca, le había solicitado un mayor número de agentes en horario nocturno a raíz del aluvión de robos que están sufriendo decenas de comercios del barrio. En estos momentos ya se ha reforzado el operativo con el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) además de la redistribución de efectivos en la comisaría de Delicias, un refuerzo "importante pero no cuantificable" aunque parece que no es suficiente porque a partir de "hoy" se van a redoblar esfuerzos sin que, eso sí, Beltrán haya aclarado cómo se va a articular.

"Hay un matiz que desciende al terreno muy técnico sobre si interesa más que sean vehículos rotulados o vehículos de paisano porque la luz policial sirve de tranquilidad al ciudadano, pero espanta a los que están cometiendo el delito y provocan una huida más rápida. Ese trabajo lo hemos encomendado ya a los cuerpos policiales (Policía Nacional y Policía Local) para que organicen su presencia y rematen esa operación", ha explicado Beltrán a preguntas de los medios de comunicación, ante quienes ha precisado que en estas últimas semanas se han practicado unas 40 detenciones por este tipo de delito además de esclarecerse unos 50 robos en alusión a la denominada Operación Mangosta.

"Una prevención continuada"

Es una Junta Local de Seguridad que se ha celebrado este lunes tras la solicitud efectuada el 6 de mayo por el consistorio zaragozano, cuya alcaldesa, Natalia Chueca, ha reclamado "una prevención continuada" para que la ciudad continúe siendo "una ciudad segura". "He pedido un refuerzo en horario nocturno, desde la una hasta las seis de la madrugada, que es el horario en el que se están cometiendo estos delitos, y en las calles donde están esos puntos negros", ha informado Natalia Chueca. "El trabajo que se ha hecho durante este último mes me ha dado la razón. Ha habido más dispositivos, era necesario hacer algo extraordinario y se va a continuar para trabajar de forma preventiva", ha continuado.

Junta Local de Seguridad celebrada este lunes por el aluvión de robos en comercios de Delicias. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La semana pasada, por ejemplo, fuentes oficiales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón informaron de la detención de siete individuos bajo el paraguas de esta 'Operación Mangosta', cuatro de ellos sorprendidos minutos después de robar en una farmacia de la avenida Madrid. Y la semana anterior, el viernes día 15 de mayo, ingresó en prisión uno de los delincuentes más activos en este tipo de robo por el método del alcantarillazo: Rafael J. J. "Lo que pido ahora es que, una vez detectados los delincuentes, podamos reforzar y mantener el dispositivo para evitar otro tipo de delitos y trasladar la tranquilidad y seguridad que ahora mismo necesitan los vecinos afectado", ha manifestado Natalia Chueca.

Al encuentro han asistido diversos mandos de los Cuerpos implicados como el jefe superior, José Ángel Sanz; el comisario provincial, Francisco Javier Abadía; el superintendente de la Policía Local, Antonio Soriano o el jefe de la Policía Adscrita, Félix Jodra, además de representantes políticos como la subdelegada del Gobierno, Noelia Herrero; el concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, y la concejala de Seguridad Vial, Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo.