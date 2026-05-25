Una conductora de 19 años fallece tras chocar frontalmente con un vehículo articulado en Altorricón

La semana ha comenzado negra en las carreteras de Aragón. Una joven de 19 años, vecina de Tamarite de Litera, ha fallecido este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la A-1240, a la altura de Altorricón, en la provincia de Huesca. La carretera A-1240 ha quedado totalmente cortada al tráfico y se han establecido desvíos alternativos por la A-2217.

El siniestro se ha producido sobre las 10.20 horas en el punto kilométrico 0,500 de la carretera A-1240, en sentido descendente y dentro del término municipal de Tamarite de Litera. Según ha informado la Guardia Civil, el accidente ha consistido en una colisión frontal entre un turismo y un vehículo articulado.

Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora del turismo, una joven de 19 años y vecina de la comarca de La Litera, ha fallecido en el lugar. Posteriormente, su cuerpo ha sido trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Huesca.

El conductor del camión ha resultado ileso. Se trata de un hombre de 64 años, vecino de la comarca de La Hoya de Huesca.

El impacto ha sido extremadamente violento y ha dejado el vehículo en el que viajaba la víctima con importantes daños en toda su estructura. Tras el accidente, el coche ha quedado volcado sobre la carretera y el camión implicado en el siniestro ha terminado detenido en el ribazo junto a la vía.

La alerta del accidente se ha recibido a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, que ha informado a la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca. Hasta el lugar se han desplazado una patrulla del Destacamento de Tráfico de Binéfar, el Equipo de Siniestros Viales de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de Monzón, bomberos, una ambulancia del 061 y personal de mantenimiento de carreteras.

El Equipo de Siniestros Viales, con base en Fraga, se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.

Este accidente llega después de que una mujer de nacionalidad francesa perdiese la vida el pasado mes de abril tras una colisión entre dos motocicletas en el punto kilométrico 40,500 de la carretera A-132 en el entorno de Murillo de Gállego.

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El siniestro se registró a las 12:35 horas, momento en el que los servicios de emergencia recibieron el aviso por un choque frontolateral entre ambos vehículos. Como consecuencia del accidente, la conductora de una de las motos falleció en el lugar, mientras que otra persona resultó herida de carácter leve.