Detenidos dos jóvenes en Cella por robos en ermitas y agresión a la Guardia Civil

La Guardia Civil de Teruel ha detenido en Cella a dos jóvenes como presuntos autores de varios robos en ermitas de la localidad y por agredir a los agentes que participaron en la intervención tras ser sorprendidos después de los hechos.

La actuación comenzó después de que un vecino alertara de la presencia de dos personas en actitud sospechosa en las inmediaciones de varias ermitas del municipio.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, los sospechosos lograron fracturar la puerta de acceso de uno de los templos, mientras que en otro rompieron el cristal de una ventana tras no conseguir abrir la entrada principal.

Los detenidos accedieron al interior y sustrajeron alrededor de 220 euros en efectivo del cepillo de las limosnas, tras lo cual la Guardia Civil desplegó un dispositivo formado por tres patrullas que permitió localizar a dos personas cuyas características coincidían con la descripción facilitada por la que había dado el aviso.

Durante el registro, los agentes encontraron dinero en efectivo, además de un mazo y un cincel que presuntamente habrían utilizado para cometer los robos.

La Guardia Civil ha indicado que ambos jóvenes reaccionaron de forma violenta cuando fueron interceptados para evitar la detención: uno de ellos, menor de edad y de nacionalidad marroquí, intentó huir a la carrera y opuso una fuerte resistencia durante el arresto.

Como consecuencia del forcejeo, uno de los agentes sufrió lesiones en la muñeca y la rodilla, además de daños en el uniforme y en parte del equipo policial.

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Según las mismas fuentes, el menor continuó con una actitud agresiva durante el traslado y llegó a romper el cristal trasero del coche patrulla tras golpear el vehículo con patadas y cabezazos. Las diligencias y los detenidos quedaron a disposición judicial y de la Fiscalía de Menores