Detenidos en Huesca dos hombres por posesión y distribución de pornografía infantil

Nuevo golpe policial contra la explotación sexual de menores en Internet. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en la provincia de Huesca por presuntos delitos de posesión y distribución de pornografía infantil, en el marco de dos investigaciones desarrolladas para combatir este tipo de prácticas delictivas a través de la red.

La Policía Nacional no cesa en su lucha contra este tipo de delitos y la actuación forma parte de la colaboración internacional que mantienen distintos cuerpos policiales y organismos especializados para rastrear y frenar la circulación de material pedófilo en Internet, una actividad perseguida de forma prioritaria por las fuerzas de seguridad debido al grave daño que causa a las víctimas menores de edad.

Según ha informado la Policía Nacional, se trata de dos investigaciones independientes iniciadas tras detectarse movimientos sospechosos relacionados con el intercambio de archivos de contenido sexual infantil a través de Internet. A partir de la información recopilada y del análisis técnico realizado por los investigadores, los agentes lograron identificar a los presuntos responsables y ubicar sus domicilios en distintos puntos de la provincia de Huesca, uno en la capital oscense y otro en la comarca de la Ribagorza. Ambos habían compartido en internet varios archivos de naturaleza pedófila.

En las investigaciones han colaborado el Grupo 2 de Protección al Menor de la Brigada Central de Investigación Tecnológica, el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza y la Unidad de Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Huesca.

Una vez reunidos los indicios suficientes, la Policía Nacional llevó a cabo dos registros domiciliarios autorizados judicialmente. Durante las entradas, los agentes intervinieron diversos soportes y dispositivos.

Los equipos incautados serán ahora analizados por especialistas en informática forense con el objetivo de determinar el volumen y la naturaleza exacta del contenido almacenado, así como posibles conexiones con otras personas o redes dedicadas a la distribución de pornografía infantil.

La Policía Nacional recuerda que este tipo de delitos se persiguen tanto por la tenencia como por la difusión de archivos de explotación sexual infantil, especialmente a través de plataformas de intercambio y redes utilizadas para compartir contenido de manera clandestina.

Investigación abierta

Estas conductas están tipificadas en el Código Penal y conllevan penas de prisión elevadas, especialmente cuando existe contacto directo con las víctimas, coacciones, amenazas o ánimo de lucro. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con ambos casos.

Este tipo de actuaciones de los cuerpos de seguridad del estado permiten detectar a depredadores sexuales que actúan en el entorno más cercano de los menores, utilizando redes sociales, plataformas de mensajería, videojuegos en línea o foros cerrados para ganarse su confianza, manipularlos y obtener material de carácter sexual, en muchos casos prolongando los abusos durante años, como informan fuentes policiales.

La Policía Nacional cuenta con la dirección de correo electrónico denuncias.pornografía.infantil@policia.es donde cualquier ciudadano puede poner en conocimiento de unidades especializadas, siempre de forma confidencial, los hechos o situaciones presuntamente delictivas relacionadas con páginas web, publicaciones o cualquier situación que ponga en peligro al menor en el uso de las nuevas tecnologías.