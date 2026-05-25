El detenido por el tiroteo de Parque Goya paga 4.000 euros y sale de la cárcel

Una fianza de 4.000 euros. Es el importe que ha tenido que abonar uno de los dos detenidos por el tiroteo de Parque Goya para abandonar de forma provisional la cárcel de Zuera, donde ingresó el 28 de enero de este mismo año tras imputarle la Policía una tentativa de asesinato y un delito de lesiones. Junto a E. D. T. también fue detenida su mujer, M. A. V., aunque el juez de Guardia acordó en su día su puesta en libertad, por lo que ambos se reencontraron en Cuarte de Huerva el pasado viernes, cuando se hizo efectiva la salida del varón del centro penitenciario.

Así lo había solicitado su abogado, José Cabrejas, y así lo estimó la jueza instructora, la titular de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza. En cualquier caso, el auto de libertad dictado por la magistrada María José Alegre también recoge la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en su Juzgado, una orden de alejamiento de 500 metros respecto a las dos víctimas -dos hermanos- y la retirada del pasaporte, "apercibiéndole de que el incumplimiento de las obligaciones señaladas puede suponer la reforma de la resolución". O lo que es lo mismo: su regreso a la cárcel de Zuera.

Gravedad de las heridas

Fue un ingreso en prisión motivado por la gravedad de las heridas que sufrió una de las dos víctimas, una mujer que recibió impactos de bala que le perforaron el estómago y el hígado. En su caso permaneció ingresada dos días ingresada en la uci mientras que su hermano lo hizo en Urgencias y de allí fue derivado a Traumatología.

Son unos hechos que tuvieron lugar en torno a las 21.45 horas del sábado día 24 de enero, en una vivienda de la calle Julián Gállego (25). Pero no fue hasta dos días después, en la tarde del día 26, cuando el Grupo de Homicidios detuvo a este matrimonio en Cuarte de Huerva. Es un procedimiento judicial que se comenzó a instruir por cuatro delitos: asesinato en grado de tentativa, lesiones, tenencia de armas prohibidas y pertenencia a organización criminal.