Solo la Policía Local practicó 1.007 detenciones en Zaragoza en 2025

Una media superior a los tres detenidos al día. En total, 1.007 detenciones. Es el balance que ha hecho la Policía Local sobre su presencia en las calles de Zaragoza en el último año (2025). Así lo ha informado este lunes el Ayuntamiento de Zaragoza con motivo de la Junta Local de Seguridad que se ha celebrado por el aluvión de robos en diversos comercios del barrio de Delicias. Precisamente, por delitos contra el patrimonio, el tipo penal en el que se encuadran este tipo de robos pero también las estafas o los robos violentos, se practicaron 304 arrestos.

Son 1.007 detenidos que se derivaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil antes de pasar a disposición judicial, tal y como se recoge en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el marco de la violencia de género se practicaron 303 detenciones mientras que por delitos relacionados con el orden público fueron 128; por drogas, 70; por delitos contra la libertad sexual, 14, y por quebrantamiento de condena, 12

Se trata de un número conserablemente superior a los datos del año anterior, ya que en 2024 se practicaron 812 detenciones, 282 por violencia contra la mujer y doméstica, 186 por delitos contra el patrimonio, 68 por delitos contra la integridad moral y 55 por drogas.

"Como alcaldesa me debo a los ciudadanos y, cuando existe una preocupación vecinal por un aumento de robos o de la delincuencia, tengo la obligación de trasladarla a quien tiene las competencias en materia de seguridad ciudadana, que es el Estado", ha expuesto la alcaldesa, Natalia Chueca, tras la Junta Local de Seguridad celebrada junto a la Delegación del Gobierno en Aragón.