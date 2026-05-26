Condenado un masajista de Épila por una agresión sexual a una paciente

Un masajista de Épila, M. A. R., ha reconocido este martes que, el 17 de julio de 2025, agredió sexualmente a una paciente cuando le practicaba un masaje en su consulta. Son unos hechos, unos tocamientos en la vagina y la introducción de los dedos, por los que ha aceptado una condena de dos años de cárcel, aunque este varón no ingresará en prisión al carecer de antecedentes, tal y como lo ha acordado el tribunal adscrito a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza. A la víctima ya le ha indemnizado con 10.000 euros, lo que ha justificado la rebaja de condena por los nueve y doce años de prisión que inicialmente solicitaban las acusaciones pública y particular, respectivamente.

Así se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada Elisa Pérez Roy y la defensa ejercida por Soraya Laborda. Entre otras medidas accesorias también constan siete años de inhabilitación para realizar cualquier actividad que conlleve un contacto directo con menores, otros cinco años de inhabilitación para ejercer como osteópata y masajista y cinco años de libertad vigilada. Es una sentencia que ha dictado in voce la magistrada Mercedes Terrer.

Agresión sexual

Son unos hechos que tuvieron lugar en torno a las 10.30 horas del 17 de julio de 2025. En el escrito de acusación se expone que la víctima concertó una cita con el acusado por un dolor en la ingle. Y, tras finalizar el tratamiento por esta dolencia, M. A. R. le ofreció "un masaje de equilibrio energético". Es decir: "un masaje en la cara, los brazos, el pectoral y el abdomen".

Pero, en el transcurso de este masaje, el ahora condenado le tocó la vagina y le dio un beso en la boca, lo que llevó a la paciente a levantarse de inmediato. "El acusado, sin embargo, le puso las manos sobre los ojos y la volvió a tumbar, para a continuación, volver a besarla en la boca y a tocarle la vagina introduciendo esta vez los dedos en su interior", relata la fiscal en su escrito de acusación. La denuncia en el puesto de la Guardia Civil fue inmediata y M. A. R. permaneció detenido los días 17 y 18 de julio de 2025.

A este varón de nacionalidad española se le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño, ya que antes de la celebración del juicio, el cual se había señalado a las 10.00 horas, había depositado 10.000 euros en las arcas del Juzgado. Es un importe superior a los 3.000 y los 5.000 euros que solicitaban la Fiscalía y la acusación particular, respectivamente.