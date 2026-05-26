Desaparecida una menor de 17 años en Zaragoza

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) del Ministerio del Interior ha lanzado una alerta ante la desaparición de una menor de 17 años en Zaragoza. Se trata de Nayara G.R., que fue vista por última vez el viernes 22 de mayo en la capital aragonesa. La joven mide 1'60 metros, tiene pelo castaño y ojos marrones.

El CNDES ha pedido la colaboración ciudadana para ayudar a dar con su paradero y ha puesto a disposición el 091, el 116000 o la página web del ministerio habilitado para ofrecer información sobre desapariciones.

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