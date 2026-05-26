Detenida una empleada del hogar acusada de llevarse más de 20.000 euros en joyas de las viviendas donde trabajaba

La Policía Nacional detuvo a una mujer el pasado jueves 21 de mayo, empleada de una empresa de limpieza a domicilio, como presunta autora de tres delitos de hurto cometidos en viviendas donde realizaba tareas domésticas. La detenida habría vendido al menos 22.545 euros en joyas en distintos establecimientos de compraventa de oro y por el momento los agentes han identificado a tres víctimas y no se descarta la existencia de más perjudicados.

La investigación comenzó tras tener conocimiento de las denuncias presentadas por dos vecinos del barrio de las Delicias, quienes comunicaron la desaparición de numerosas joyas del interior de sus domicilios. Se da la circunstancia, de que ambos denunciantes tenían contratado el servicio de limpieza con la misma empresa, lo que permitió a los agentes detectar un nexo común e iniciar las gestiones pertinentes.

Tras realizar las comprobaciones con la citada empresa de limpieza permitieron identificar a la sospechosa, quien había prestado servicio en los dos domicilios denunciantes en las fechas en las que al parecer se produjeron las sustracciones.

Los investigadores al consultar la base de datos de compra venta de oro, comprobaron que la trabajadora había realizado un total de 22 operaciones de venta entre junio de 2025 y marzo de 2026, todas ellas en un mismo establecimiento de Zaragoza, ascendiendo el importe total a más de 22.000 euros.

Las víctimas fueron citadas en dependencias policiales, donde reconocieron sin ningún género de dudas numerosas piezas de oro vendidas por la investigada, entre ellas relojes, pulseras, cadenas, pendientes pertenecientes a sus ajuares personales y familiares.

En total, las joyas identificadas por los perjudicados por los perjudicados alcanzan un valor superior a 15.800 euros, aunque algunas de las piezas fueron vendidas junto a otras sin valoración individual, por lo que el perjuicio económico podría ser mayor.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que la detenida había trabajado en otros domicilios y que algunas de las joyas vendidas presentaban inscripciones personales que no pertenecían a los denunciantes. Por ello, no se descarta la posibilidad de la existencia de más víctimas que aún no hayan advertido la desaparición de sus objetos de valor.

La mujer fue detenida y puesta en libertad con cargos tras ser oída en declaración por la Autoridad Judicial.

Dos detenidas más

Por otra parte, otras dos mujeres fueron detenidas días atrás, también como presuntas responsables de varios delitos de hurto.

Una de ellas estaba vendiendo joyas de dudosa procedencia, detectándose que había trabajado en dos residencias de ancianos de la ciudad. Se procedió a la intervención cautelar de las joyas siendo reconocidas sin género de dudas por, al menos cuatro víctimas, residentes en ambos centros, aprovechándose de la relación laboral y de la avanzada edad de las víctimas. Los investigadores procedieron a su detención como autora de cuatro presuntos delitos de hurto, pasando a disposición judicial y quedando en libertad con cargos.

Del mismo modo, en una investigación similar, se detectó la venta de varias joyas por parte de otra mujer, que a todas luces no eran de su propiedad, realizando gestiones y pudiendo averiguar que la vendedora trabajaba en un domicilio como interna, cuidando de una persona mayor. El empleador reconoció como suyas las joyas vendidas por la trabajadora sin su consentimiento y desconociendo que le habían sido sustraídas, por lo que los agentes procedieron a su detención a la intervención y posterior devolución de las piezas vendidas a su legítima propietaria.

La Policía Nacional recuerda la importancia de estar muy pendientes de nuestros familiares más vulnerables, controlando de manera habitual sus movimientos bancarios y evitando tener joyas y otros objetos en su domicilio al que personas ajenas tengan libre acceso. Denunciar siempre en caso de echar en falta cualquier joya o efecto, por pequeño que parezca, ya que permite a los investigadores establecer patrones de actuación y esclarecer hechos delictivos