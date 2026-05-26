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Intentan robar dos noches seguidas en la misma carnicería de La Magdalena

El establecimiento perjudicado se ubica en la calle Monreal

Intento de robo a golpe de alcantarilla en una carnicería de la calle Monreal, en La Magdalena, en la madrugada de este domingo.

Intento de robo a golpe de alcantarilla en una carnicería de la calle Monreal, en La Magdalena, en la madrugada de este domingo. / SERVICIO ESPECIAL

A. T. B.

Zaragoza

No solo una vez, sino en dos ocasiones. Y en dos noches consecutivas. Una carnicería de la calle Monreal (38), en La Magdalena, sufrió el último fin de semana un doble intento de robo, el primero de ellos forzando la rejilla de la ventilación y, el segundo, a golpe de alcantarilla, tal y como viene sucediendo a lo largo de las últimas semanas al otro lado de la ciudad, en Las Delicias. Pero, en esta ocasión, el cristal resistió los dos impactos que recibió, lo que llevó al ladrón a desistir. En cualquier caso las cámaras captaron a este individuo, quien protegió su rostro con una gorra además de cargar con una mochila en la espalda.

Así lo explicó ayer a este diario el propietario del negocio, Óscar Martínez, quien aclaró que en ninguno de los dos casos se pudo acceder al establecimiento. Tampoco él se enteró de inmediato de lo sucedido porque, al no fracturarse el cristal, la alarma no sonó. Por eso fueron los vecinos quienes le informaron de lo sucedido en ambos casos. "Esta mañana se ha comentado en la carnicería lo de Delicias", expuso Martínez en alusión a los robos por el método del alcantarillazo que se están registrando al otro lado de la ciudad.

Alcantarillazos en Las Delicias

Es, precisamente, un modus operandi que se está cobrando numerosas víctimas en el barrio de Las Delicias, donde se contabilizan decenas de víctimas desde mediados del pasado mes de abril. Sin ir más lejos, en la madrugada del pasado jueves día 21 de mayo, un encapuchado se llevó unos 200 euros de un bar de la calle Terminillo. Y fue un robo que se cometió en solo 20 segundos, el tiempo que transcurrió entre el primer impacto de la alcantarilla en el cristal y la huida del ladrón.

Noticias relacionadas y más

Ante esta oleada de robos, la Policía ha impulsado la conocida como 'Operación Mangosta', la cual se ha saldado con unos 40 detenidos además de esclarecerse otros 50 hechos delictivos. Por el momento continúa activa e incluso el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, prometió ayer que se va a reforzar todavía más el operativo con más policías nacionales en horario nocturno, tal y como solicitó la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

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