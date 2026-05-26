La víctima del apuñalamiento de Las Fuentes vuelve al hospital para operarse de un tendón

La mujer cubana de 60 años que fue apuñalada por su expareja en Las Fuentes regresó el fin de semana al hospital a pesar de que había recibido el alta médica el viernes por la tarde. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la víctima se sometió el domingo a una intervención quirúrgica por tener roto un tendón, una lesión que sufrió en el violento enfrentamiento que estuvo cerca de costarle la vida a manos de Morad Z. En cualquier caso, su evolución es favorable -nunca ingresó en la uci-, al igual que la de su hijo, de 42 años, quien también resultó herido por este marroquí de 37 años.

Desde el viernes permanece en prisión el agresor, ya que el juez de la Plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer acordó su ingreso en la cárcel de Zuera por un delito de homicidio en grado de tentativa, por otro de lesiones y por un tercero de allanamiento de morada, ya que accedió a la vivienda a través de una ventana que comunica con el patio de luces. Es una investigación que asumió la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), cuyos efectivos hicieron constar en el atestado que Morad Z. es reincidente: tiene antecedentes de violencia de género con otras mujeres.

Sin denuncias previas

En cualquier caso no constaba ninguna denuncia con su última víctima, por lo que esta mujer no estaba registrada en el sistema Viogén. Al parecer, el origen del apuñalamiento fueron los celos de Morad Z. tras ponerse fin a la relación sentimental que habían mantenido ambos hasta hacía poco.

Hace justo dos meses, a escaos 100 metros de allí, en la calle Cardenal Cisneros, una mujer fue asesinada a tiros a manos de su expareja cuando se disponía a abrir su peluquería en la mañana del 21 de marzo. Tras cometer el crimen, Javier Asensio Subsierra se suicidó de un disparo en la cabeza. Y el 4 de noviembre de 2025, en la calle Privilegio de la Unión, en el vecino barrio de San José, una mujer nicaragüense fue asesinada por su pareja.