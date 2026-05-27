A prisión un detenido por dos robos de cadenas de oro en Zaragoza

Dos atracos, al menos, y 27 antecedentes. Es la carta de presentación que a Sifalleh B. (Argelia, 2004) le costó ayer su ingreso en prisión tras ser detenido el domingo por la mañana cuando intentó robar una cadena de oro a un hombre de 62 años en Conde Aranda. Además, la Policía también le imputó el robo de otra cadena a un joven de 29 años en el paseo Teruel, el cual tuvo lugar la noche anterior a las 01.00 horas. Son dos robos con violencia, el mismo delito por el que se le detuvo tres veces entre el 2 y el 13 de abril.

En esta ocasión, Sifalleh B. fue detenido en torno a las 12.30 horas del domingo día 23 de marzo después de que dos agentes de paisano observaran un tumulto de gente en Conde Aranda. A un hombre de 62 años le acababan de robar una cadena y, al acercarse los dos policías adscritos a la Brigada de Información, el ladrón se dio a la fuga por las calles del Gancho hasta que se resbaló y cayó al suelo en el cruce de las calles Pignatelli y Ramón y Cajal. Entre sus pertenencias, de hecho, encontraron un anillo y dos cadenas doradas, una de ellas fracturada y con una medalla de la Virgen del Pilar, precisamente, la que pertenecía al sexagenario.

Otro atraco

Pero a este argelino de 22 años también se le imputa un segundo robo que tuvo lugar a las 01.00 horas de este mismo domingo. En el paseo Teruel, un joven de 29 años fue asaltado por un grupo de magrebíes que le intentaron hacer un mataleón para robarle la cadena de oro que llevaba colgada al cuello. Y también sospechan los investigadores que este mismo individuo pudo participar en más robos durante esa misma noche, aunque no han podido acreditar su autoría hasta el momento.

Es un atestado que ha instruido el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Centro, desde donde ayer pusieron a disposición judicial a Sifalleh B. ante la Plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia. Asistido de los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, el detenido ingresó en prisión, tal y como acordó el magistrado Rafael Lasala. Su situación administrativa en territorio nacional es irregular y le consta una orden de expulsión que se le notificó el 7 de abril de 2025.