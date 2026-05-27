Amigos de los padres del bebé muerto en Las Fuentes: “No ha sido culpa de nadie”
El presidente de la comunidad senegalesa en Zaragoza lamenta el fallecimiento del menor
“No ha sido culpa de nadie. Vamos a apoyar a la familia de todas maneras”. Son las palabras con las que Mamadou quiere mandar un mensaje de ánimo a los padres de Boubakar, el niño fallecido este miércoles al precipitarse desde un sexto piso en la calle Monasterio de Obarra, en Las Fuentes. En su caso conoce a la familia desde hace años y mantiene una relación “como una familia”.
“Su padre es un señor muy fuerte y muy trabajador. Estaba haciendo todo por el niño. Cuando venía de trabajar con el camión, lo llevaba al parque”, ha comentado Mamadou, quien ejerce como presidente de la comunidad senegalesa en Zaragoza. Desde Senegal, precisamente, vino hace años el padre del bebé fallecido mientras que la madre lo hizo hace unos tres años.
Ayer, sin ir más lejos, los padres estuvieron en casa de Mamadou. “Era un bebé muy majo, le gustaba mucho ver a sus padres”, ha dicho.
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