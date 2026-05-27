Muere un bebé tras caer por la ventana de un piso de Las Fuentes

Un bebé de 16 meses ha fallecido este miércoles en Zaragoza tras precipitarse por la ventana de un sexto piso en la calle Monasterio de Obarra, cerca del parque Torre Ramona, en el barrio de Las Fuentes.

El aviso se ha recibido a las 13.20 horas. Una patrulla de la Policía Local ha sido la primera en llegar hasta el lugar. Al parecer, según ha explicado la madre, se había ido a preparar la comida y había dejado solo al niño en el salón. El menor habría trepado hasta una zona elevada y se habría precipitado por la ventana.

Como consecuencia de la caída, el bebé ha sufrido un fuerte traumatismo. A la llegada del equipo sanitario, los profesionales han intentado reanimarlo durante unos 30 minutos, aunque finalmente solo han podido certificar su muerte.

En imágenes | Muere un bebé de 16 meses tras caerse de un sexto en el barrio de Las Fuentes / Jaime Galindo

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos ambulancias del 061, así como varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Policía Científica y el Grupo de Homicidios, que investiga lo sucedido.

Las pesquisas han sido trasladadas a la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza.

Al lugar de los hechos acaba de llegar el furgón de la Hermandad de la Sangre de Cristo, que trasladará el cadáver del niño al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para practicarle la autopsia.

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(La redacción de este diario trabaja en la ampliación de la noticia).