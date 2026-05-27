Un joven de 16 años agrede a una educadora en un centro de menores de Zaragoza: "La amenazó y le lanzó un plato para herirla"
La agresión, que se produjo el 22 de mayo, culminó tras una alteración de la convivencia la víspera y la víctima ya ha interpuesto una denuncia contra el menor
Un joven de 16 años ha agredido a una trabajadora social en uno de los centros de acogida que dependen del Gobierno de Aragón y en los que residen, bajo tutela autonómica, los menores extranjeros no acompañados. No es la primera vez que se producen una situación de estas características, lo que llevó a los trabajadores a plantarse y exigir más y mejores medidas de seguridad al Gobierno de Aragón, algo que no ha sucedido hasta ahora, y, sobre todo, un incremento de la plantilla para poder trabajar debidamente con los menores.
Según han informado desde el Gobierno de Aragón liderado por el popular Jorge Azcón, que ha vuelto a criminalizar y señalar a los menores no acompañados asociando su origen con la criminalidad, la agresión se produjo el pasado 22 de mayo en el centro de Movera (Zaragoza), según consta en un informe elaborado desde ese mismo centro y trasladado al Ejecutivo.
El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha explicado que la agresión se produjo fruto de "una gravísima actitud hostil de este menor, de origen marroquí, llegado a Aragón el 9 de febrero pasado". Ha asegurado que el joven ya había protagonizado "graves episodios previos, pero en este caso alcanzó llegó directamente a la agresión física a una educadora", con la que viene manteniendo una actitud muy desafiante.
La víspera, el jueves 21 de mayo, "ya provocó una grave alteración de la convivencia de la residencia", ha añadido. "Al día siguiente se encaró con la educadora, se negó a atender las indicaciones del equipo educativo y se encaró especialmente contra esta profesional, a la que habló de manera desafiante, la amenazó con golpearle con un vaso y le lanzó un plato para herirla, del que ella logró zafarse", ha asegurado. Inmediatamente se avisó a la Policía, que acude de inmediato.
El joven "profirió amenazas repetidas contra la educadora, persistió en su agresividad, le levantó también la mano de manera amenazante y la empujó violentamente", indican desde la consejería que, hasta ahora la llegada de Vox al Ejecutivo había mostrado siempre cautela a la hora de informar sobre este tipo de altercados, priorizando siempre el bienestar, seguridad y privacidad de los jóvenes.
La educadora ha interpuesto una denuncia hacia el menor en la Comisaría de Policía, por lo que el caso seguirá el trámite legal previsto.
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