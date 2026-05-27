Roban en una academia de idiomas del centro de Zaragoza: "Han dejado abiertos los grifos de los baños"

Pura delincuencia y vandalismo a partes iguales. Una academia de alemán de la calle San Miguel (18), en Zaragoza, sufrió ayer un robo de lo más aparatoso. Al abrir, su propietaria no solo echó en falta tres ordenadores, sino que se encontró el suelo completamente encharcado porque los ladrones dejaron abiertos los grifos de los baños antes de darse a la fuga. Además, se llevaron el dinero en efectivo que había en la caja registradora, arrancaron los cables de Internet y del móvil, revolvieron los armarios y sacaron ficheros y documentos que han quedado inservibles por estar mojados...

Así encontró su negocio Idoia Plaza, quien lamenta ante este diario la situación tan "desagradable" a la que tuvo que hacer frente ayer cuando llegó a la academia a las 09.00 horas. No estaba en la piscina, pero se vio obligada a calzarse unas chancletas porque había agua por todos sitios hasta el punto de que hubo problemas de goteras con los locales que se encuentran por debajo del piso, un principal del número 18 de la calle San Miguel.

Robo en una academia de alemán de la calle San Miguel, en la madrugada de este martes 26 de mayo. / SERVICIO ESPECIAL

Según explica Idoia, los ladrones acedieron por una ventana que da al patio de luces y marcharon por otra ventana, lo que le lleva a sospechar que los ladrones conocieran el sitio. De inmediato dio el aviso al 091, lo que llevó a activar a una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana además de la Policía Científica. Al final de la tarde puso la denuncia pertinente en la comisaría de San José, cuyo Grupo de Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación.

En cualquier caso, el establecimiento carece de cámaras de videovigilancia, lo que va a dificultar la identificación de los autores de este robo con fuerza. Por eso mismo, Idoia se está planteando instalar estos dispositivos. "Depende de lo que cueste", admite Idoia, quien describe la situación como "muy frustrante". Es misma madrugdada, pero al otro lado de la ciudad, en el barrio de Las Delicias, una ferretería de la calle Arias (14) sufrió otro robo con fuerza aunque por el método del alcantarillazo.