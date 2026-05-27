Segundo alcantarillazo en una ferretería de Delicias en menos de dos semanas

Dos alcantarillazos en nueve días. Dos alcantarillazos en las madrugadas del 17 y del 26 de mayo. Dos alcantarillazos en una misma ferretería situada en la calle Arias (14). Son los dos golpes que ha sufrido este histórico comercio de Las Delicias en menos de dos semanas, el último de ellos ayer cuando, a las 05.53 horas, un ladrón fracturó el cristal del establecimiento con la tapa de una alcantarilla. De esta forma pudo acceder al local y llenar una bolsa con material, aunque la tuvo que abandonar a mitad de la calle cuando le perseguía la Policía. No hay detenidos.

"Me parece un cachondeo que hayan vuelto solo nueve días después. Te quitan las ganas de todo", explicó ayer a este diario Carolina Alda, la propietaria del comercio que lleva por nombre el apellido de la familia. En estos momentos se está planteando colocar una reja en la cristalera, ya que parece que no ha sido suficiente colocar "un cristal más fuerte" después de que fuera vandalizado hace unos días. Además, Carolina teme que la póliza del seguro pueda incrementarse.

Dos robos

Porque el domingo día 17, a las 06.30 horas, ya sufrieron un primer robo: 200 euros en efectivo y un móvil además de destrozarles la impresora pensando, quizá, que se trataba de otra caja registradora. En aquella ocasión se intentó forzar la puerta con una ganzúa, aunque finalmente se accedió golpeando la cristalera con la tapa de una alcantarilla. Y esa misma madrugada también consta un robo en un bar de la calle Pedro II El Católico y en una tienda de muebles de la calle Barcelona.

Robo a golpe de alcantarilla en una ferretería de la calle Arias, en la madrugada de este martes día 26 de mayo. / JAIME GALINDO

Por este primer robo se vieron obligados a colocar un nuevo cristal, un vidrio "más fuerte" que en este segundo robo ha resultado más complicado de fracturar. Por eso mismo, el ladrón ha tenido menos tiempo para husmear en el establecimiento y se ha visto obligado a abandonar la mercancía en su huida.

Es un nuevo robo más por el método del alcantarillazo que se sucede en el barrio de Las Delicias, un problema que en las últimas semanas había obligado a reforzar la seguridad con el Grupo Operativo de Respuesta (GOR). En cualquier caso, parece ser que el operativo no era suficiente porque el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, anunció el lunes que a partir de esa misma noche se iba a incrementar la presencia policial en horario nocturno, tal y como le había solicitado la alcaldesa, Natalia Chueca. Está por ver cómo se articula, eso sí.