Condenada una mujer y su amigo por violar a la sobrina de ella en Zaragoza

Lucidalia G. A. desnudó y manoseó a su sobrina de 19 años y un amigo, Rober R. A., le penetró vaginalmente en un piso de Gancho. Es el relato que acaba de dar por bueno la Audiencia Provincial de Zaragoza para imponer tres años de cárcel a esta mujer nicaragüense de 43 años y otros cinco años de prisión a este varón ecuatoriano de 46 años. De esta forma ha condenado a ambos por un delito de agresión sexual que tuvo lugar en la noche del 27 de septiembre de 2023, por el que ambos deberán indemnizar de forma conjunta a la víctima con el pago de 10.000 euros.

Así consta en la sentencia dictada por el tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por la magistrada Pilar Lahoz, un fallo que también recoge otras medidas accesorias como una orden de alejamiento de 200 metros o libertad vigilada para proteger a la víctima, a quien ha representado la abogada Claudia Melguizo. Eso sí, la sentencia todavía no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en el caso de que la abogada defensora, Marina Ons, lo estime oportuno.

Hechos probados de la sentencia

En la sentencia se ha dado por probado que los tres implicados estuvieron consumiendo ron durante la noche hasta que, en un momento dado, la víctima se encontró mal, "afectada por el alcohol", y se marchó a dormir tras vomitar en el baño. "A continuación, entró en la habitación Lucidalia y se tumbó a su lado, también entró Rober, y entre ambos tocaron y acariciaron el cuerpo desnudo de la víctima, a la que había desvestido Lucidalia (...) En cuanto pudo, les pidió que le dejaran y Rober Rodrigo le penetró vaginalmente", se expone en los hechos probados de la sentencia.

En el juicio, no obstante, los dos acusados negaron los hechos e incluso Lucidalia defendió que se trataba de una pesadilla de su sobrina. "Lucidalia siempre decía que su sobrina mentía mucho", afirmó Rober. En cualquier caso, las psicólogas que se entrevistaron con la víctima detallaron que su relato era "espontáneo" y "fluido", una valoración que tiene "especial relevancia" para el tribunal sentenciador según hacen constar en la fundamentación de la sentencia.

"La Sala alcanza la convicción sobre la realidad de los hechos declarados probados, concurriendo suficiente prueba incriminatoria basada en el testimonio de la víctima y el informe pericial de valoración psicológica", valora el tribunal. Porque, además, se aprecia "credibilidad objetiva" en su testimonio. "Se observa concatenación lógica y congruente de los hechos y las circunstancias que narró. Contiene una descripción concreta de tiempo, lugar y acción desarrollada por los acusados y de la reacción que desencadenó en la víctima", argumenta.