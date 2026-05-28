Condenado un preso por una paliza que casi le cuesta la vida al parricida de La Almozara

El conocido como parricida de La Almozara, Héctor López Ferrer, estuvo a punto de perder la vida unas pocas semanas después de ser condenado a la prisión permanente revisable -el TSJA la revocó a los meses- por coser a puñaladas a su padre el 28 de junio de 2021. Y es que su sombra, un preso de apoyo con el que aquella noche del 10 de marzo de 2023 compartía celda en el módulo de psiquiatría, le propinó una brutal paliza que ha reconocido este jueves en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde este individuo rumano, Daru Dimitrasu Surubaru, ha aceptado una condena de tres años y seis meses de cárcel por un delito de lesiones. Y se ha fijado una indemnización de 123.900 euros, aunque se ha discutido quién la debe abonar, si el propio acusado o Instituciones Penitenciarias...

Es la única cuestión que ha levantado controversia en la vista celebrada ante el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, ya que el tema penal se ha ventilado con un acuerdo entre las partes mientras que el tema civil se ha enjuiciado para esclarecer si los funcionarios del centro pudieron evitar esta agresión. En cualquier caso, en esa celda, Héctor López Ferrer sufrió el brutal ataque de su sombra, el cual le ocasionó graves lesiones cerebrales, de las que ha dado fue su estado físico y mental, pues presenta importantes secuelas en el cráneo y habla a duras penas. Incluso ha afirmado que tiene que comer "todo triturado".

El parricida de La Almozara, Héctor López Ferrer, en el juicio celebrado en el mes de enero de 2023 por el asesinato de su padre. / ANDREEA VORNICU

"Desde el primer golpe se me apagó la luz y no me acuerdo de nada. Tengo 'flashes' sueltos de cosas que pasaron, pero no me acuerdo mucho", ha declarado el parricida de La Almozara a preguntas de la fiscal, que inicialmente solicitaba una condena de seis años de prisión. Entre otras medidas accesorias también consta una orden de alejamiento de 200 metros durante ocho años.

La agresión

Según se ha expuesto en la vista, el origen del conflicto fue el encendido de la luz de la celda, ya que la víctima se envalentonaba cada vez que Daru Dimitrasu la enchufaba. "Él se puso todo loco y se me fue la cabeza", ha reconocido el acusado, quien entonces cumplía una condena de tres años de cárcel por un delito de lesiones y violencia de género a su pareja. Por eso ingresó en la uci del hospital Clínico Lozano Blesa.

En estos momentos, Héctor López Ferrer cumple una condena de 25 años de cárcel por el asesinato de su padre, José Javier, y otros 12 años de prisión por el asesinato frustrado de su madre, María Pilar, ambos representados por el abogado José María Lumbreras. Inicialmente fue condenado a la prisión permanente revisable, pero el TSJA la revocó al considerar que la víctima no podía ser catalogada como una persona especialmente vulnerable. A José Javier le asestó 56 puñaladas. Sus padres le compraban siete tetrabriks de vino y una botella de whisky a la semana, aunque los forenses descartaron que esta elevada ingesta de alcohol pudiera mermar sus capacidades a la hora de cometer el crimen.